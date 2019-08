Bien, pero falta

Que una medida de salud pública colectiva a nivel planetario tenga efectos que se traduzcan en bienestar y en vidas salvadas demuestra que cuando los intereses particulares ceden a favor de todos, los resultados no tienen ningún precio.



Así lo ha demostrado el convenio marco antitabaco, una iniciativa que hace 16 años le apostó a que la gente de todas las latitudes se librara del flagelo mortal que encarnan el tabaco y sus derivados. Y, aunque aún falta, saber que 5.000 millones de personas hoy cuentan con el amparo de políticas estatales en este sentido ya es un indicador que vale la pena resaltar.

El más reciente informe bianual que le hace seguimiento a esta estrategia global –dado a conocer la semana pasada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)– deja entrever que el primer paso fue no decaer en la insistencia para que la humanidad tomara conciencia de que fumar no deja nada bueno. Eso se ha logrado en las dos terceras partes del mundo.



Poco a poco se han sumado otras estrategias, como la de librar del humo los espacios cerrados y considerar el aire limpio para respirar un derecho; la limitación en la publicidad y las advertencias pictóricas en las mismas cajetillas que pretenden, de manera agresiva, disuadir a los consumidores.



Y en esta tarea, Colombia puede sacar pecho. La propia OMS ha exaltado los avances del país e incluso lo puso como caso de éxito en una estrategia en particular: los impuestos que, contra viento y marea, hoy no solo incrementan el precio de este nocivo producto sino que van a engrosar las finanzas del sector.



Se va por buen camino, pero la meta está distante. Se debe tener como objetivo ese 9 por ciento de la población que todavía vive pegada al cigarrillo, muchos de ellos menores de edad que merecen una protección especial. Y, por supuesto, no se pueden dejar de lado los retos que han planteado el cigarrillo electrónico y otros dispositivos, además de la publicidad velada de la industria tabacalera. Todo eso debe ser prioridad en la agenda pública.



EDITORIAL

