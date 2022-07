Bicitaxis y seguridad vial

‘Bicitaxismo’ es un término que se acuñó hace más de dos décadas en Bogotá. Los primeros modelos de los que se tiene memoria fueron de carácter recreativo y turístico, por allá a finales de los 90. Pero más tarde comenzaron a pulular en distintas zonas de la ciudad hasta convertirse en el fenómeno que son hoy. Se estima que 4.600 aparatos de estos existen en la capital y prestan servicio de transporte de pasajeros en portales, estaciones y barrios donde supuestamente escasea la oferta de transporte público.

La proliferación de este sistema de movilidad, que desde sus inicios ha sido declarado ilegal, tiene razones sociales y económicas. Más de 5.000 personas derivan su sustento de esta actividad, que lejos de disminuir ha venido creciendo. Y con ello, los problemas derivados de una labor que no ha conseguido formalizarse.



Las cosas se complicaron cuando el tradicional bicitaxi, asistido solo por el esfuerzo de su conductor, se convirtió en mototaxi, hace ya diez años. Ello no solo les imprimió más velocidad, sino que generó problemas adicionales como recorrer distancias más largas, rodar igual por avenidas que por ciclorrutas y andenes, además de contaminar, pues usan motores de dos tiempos y combustibles fósiles.

Lo más grave es que con estas características y sin un control efectivo de las autoridades, también han contribuido al aumento de la siniestralidad vial en Bogotá, que, según cifras oficiales, ha sido del 11 por ciento este año. Más aún: la Policía ha advertido que los mototaxis se prestan para actividades ilegales como el transporte de armas o droga, y que se han utilizado para atracar a los mismos pasajeros. Sin contar que detrás de ellos hay mafias que se apoderaron del negocio.



Es claro que hay una diferencia entre el bicitaxi y el mototaxi. Este último está expresamente prohibido desde el año 2018 por resolución del Ministerio de Transporte. Razón tiene entonces la alcaldesa Claudia López cuando pide su desmonte inmediato, dado que un sistema que presta un servicio ilegal y emplea un mecanismo no autorizado representa un peligro y debe retirarse de las vías. Es un reclamo que hace la misma ciudadanía.



El tema claramente se ha desbordado, pero si no se toma el control, vamos a seguir registrando hechos lamentables que atentan contra la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos. Tanto la Secretaría de Movilidad como la Policía están en la obligación de ponerle freno al mototaxismo, que también ha dado pie para que se desate una ‘guerra del centavo’ en amplios corredores de la capital y para que alrededor de él pululen negocios de todo tipo.



Y en cuanto a los bicitaxis, se debe destacar que se les han reconocido derechos, pero eso también les implica deberes para con la ciudad y sus habitantes. Si bien el mismo Ministerio permite su funcionamiento, están sujetos al cumplimiento de normas como respetar el espacio peatonal, tener horarios y recorridos fijos y no salirse de la última milla, es decir, del espacio entre una estación y el barrio.



Protestar y romper la ciudad, como hicieron muchos de ellos, solo empeora las cosas. Y es una señal de que la formalización de este sector es una prioridad. No hacerlo ha hecho que en Bogotá pululen engendros como los mototaxis y bicicletas de motor que están acabando con la paciencia de los ciudadanos.

