Bici con seguridad

No deja de ser paradójico que en Bogotá el hurto callejero, el que más atormenta a la ciudadanía, haya cedido considerablemente, mientras otros que venían a la baja desde años atrás, como el homicidio, presenten alzas preocupantes. Entre enero y septiembre de este año se han registrado 748 muertes violentas, cinco más que en el mismo lapso de 2019. Parece leve, pero hay que tener en cuenta que hemos estado en cuarentena.

También hay indicadores favorables en cuanto a violencia intrafamiliar y abuso sexual de mujeres: este último cayó 36 %, lo que es una gran noticia. Señal de que las medidas adoptadas por las autoridades están bien encaminadas y de que empieza a haber mayor conciencia sobre la necesidad de denunciar los casos de maltrato contra ellas.



Lo que no deja de preocupar es el inusitado incremento del robo de bicicletas. Si bien es cierto que cuanto mayor sea la demanda de su uso existen mayores posibilidades de ser víctima de los delincuentes, también lo es que tras este delito se teje una compleja y bien estructurada red criminal que ha hecho de la bici un negocio macabro.



Estos hurtos aumentaron 35 %, casi 8.000 robos entre enero y septiembre, a razón de más de 20 cada día. Y por lo que dice la alcaldesa Claudia López, que las víctimas son en su mayoría mujeres, el asunto es más grave, sobre todo porque en muchos casos les cuesta la vida a las personas o quedan gravemente heridas.



Los organismos de seguridad no deben dar tregua en combatir una mafia que no solo se dedica al robo de bicicletas de alta gama para comercializar en el exterior, sino que hay todo un mercado para la venta de piezas de bicis de segunda con destino a actividades de mensajería e, incluso, para pedir recompensa por ellas.



La bici está demostrando ser clave en tiempos de pospandemia, que la gente apuesta por ella, que vienen millonarias inversiones en infraestructura, pero sin seguridad todo esto se puede ir al traste.



EDITORIAL

