Bernal y Martínez

En días de feroces antagonismos y rabiosa polarización en nuestro país, un consenso surgió ayer casi de milagro. Mientras batallaba contra el cronómetro por las calles de Milán, el país entero hizo lo propio con Egan Bernal, campeón del Giro de Italia, una de las llamadas tres grandes del ciclismo mundial.



Tras dos años particularmente difíciles para quien es también el primer y único colombiano que ha ganado un Tour de Francia, el ciclista de Zipaquirá, con razón, estuvo cerca de estallar de la dicha al terminar su esfuerzo, tal y como lo afirmó, no obstante su ya tradicional ponderación. Y es que luego de llegar vestido de amarillo a los Campos Elíseos en julio de 2019, un dolor de espalda a causa de una escoliosis crónica hizo que Bernal viviera días muy difíciles. El peor momento, sin duda, cuando, dolorido y superado por sus rivales, no pudo más y tuvo que retirarse del Tour del año pasado, en el que defendía su corona.



Pese a estos duros momentos, los expertos y las casas de apuestas lo tenían como el máximo favorito de la también llamada ‘Corsa rosa’. Para muchos, el peso de esta chapa puede ser insoportable, termina siendo un lastre que no logran soltar. No fue el caso de Egan, quien desde sus primeros días ha demostrado que su fuerza mental está al mismo nivel de la que posee en sus piernas e incluso la supera. Y, por fortuna, para bien de un país necesitado de un oasis, así fue. Se trató de un Giro memorable. Con dos triunfos parciales pero inolvidables –en el ‘sterrato’ y en una recortada pero no por ello menos épica etapa reina–, la camiseta del mejor joven también adorna una gesta que afianza su bien ganado lugar en los libros de historia. Se suma a Nairo Quintana, como el segundo colombiano en haber ganado dos vueltas de tres semanas. A sus 24 años tiene mucha ruta por delante, y es factible que el palmarés siga creciendo.



Lo que significa este triunfo y, en general, la historia de vida del capo del Ineos para los de su misma generación en Colombia se ha dicho ya muchas veces: su perseverancia, su coraje, su asombrosa madurez, que, por cierto, le permitió mantenerse a flote, entero y sereno durante la fuerte tormenta de los últimos meses. De ahí que en esta oportunidad sea mejor fijarse no tanto en Egan, sin cuestionar de ninguna manera sus méritos, sino en otro colombiano, su compañero de equipo y gregario de lujo, Daniel Martínez.

El ciclista de Soacha lo entregó todo en pos de un proyecto colectivo: llevar a lo más alto al elemento escogido como líder de su equipo. Martínez tuvo en más de una ocasión la oportunidad de alejarse de esa misión y salir a perseguir su propia gloria, pero no lo hizo. Al contrario, aguardó unos segundos y lo animó en una imagen que ya es ícono, para darle ánimos a su compañero y compatriota.



En tiempos de normalidad, la postal de este logro deportivo llamada a perdurar sería la de Bernal levantando los brazos en Milán vestido de rosa. Pero los que corren no son tiempos normales. Y por eso la imagen, que ojalá quede grabada y, sobre todo, rinda frutos, tiene que ser la de Martínez levantando el puño, recordando que hay momentos en los que es más valioso sumarse a un propósito común que buscar a cualquier precio el éxito individual.



