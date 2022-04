Una batalla campal entre dos barras del Atlético Nacional el pasado sábado en la tarde en la vía Chía-Cota, que dejó dos heridos graves y un capturado por tentativa de homicidio, volvió a poner en la palestra el tema de la violencia de algunos grupos que se identifican con equipos de fútbol. En este caso, y para desconcierto de muchos, los dos involucrados están ligados al equipo verde: la barra Los del Sur, de Medellín y Nación Verdolaga, de Bogotá. Ambas mantienen una fuerte rivalidad desde hace más de una década y viajaban rumbo a Tunja, donde el onceno verde derrotó el domingo a Patriotas de Boyacá.

Lo cierto es que las imágenes registradas por quienes tuvieron que refugiarse en sus vehículos mientras por el aire volaban todo tipo de objetos son impresionantes. Es particularmente estremecedora la de una persona semidesnuda y, al parecer, inconsciente luego de haber recibido todo tipo de golpes y con piedras y palos, además de las heridas causadas por machetes. Finalmente, después de largos momentos de angustia se hace presente la Policía, que no había podido llegar debido al trancón causado por la trifulca.



Cabe la pregunta de si se hubiese podido prevenir lo ocurrido de haber estado las autoridades al tanto, no solo de los desplazamientos de las barras sino del nivel de riesgo que rodeaba el viaje simultáneo de los dos grupos rivales. En materia de trabajo con las barras para evitar hechos violentos, son muchos los logros de autoridades civiles y policiales en las ciudades en los años recientes. Aquí algo falló, se bajó la guardia o no hubo la comunicación que otrora existió entre los responsables del asunto en Bogotá y Medellín. No se puede descuidar este frente que apunta al trabajo social y a la prevención. Pero al mismo tiempo, a medida que el asunto se sale de la esfera futbolera e ingresa a la del delito –como tristemente estamos viendo–, las autoridades tienen la obligación de actuar con eficacia y haciendo uso de todas sus herramientas.

EDITORIAL

