Barranquilla, amenazada

El miedo se adueña nuevamente de la capital del Atlántico. El lunes y martes de esta semana Barranquilla funcionó a media máquina. No por primera vez en los últimos meses una parte de las actividades de la ciudad se ve paralizada por culpa de las amenazas criminales. Las autoridades no han podido hallar una solución definitiva al problema.

No se trata de amenazas vacías. En menos de 10 días, tres conductores de bus han sido asesinados, presuntamente por extorsiones de las que vendrían siendo objeto las empresas para las que laboraban. Y no solo los transportadores son víctimas de este delito. Vendedores callejeros, tenderos, chanceros y todo tipo de comerciantes, formales e informales, viven bajo la amenaza de perder la vida si no se someten al implacable pago de la vacuna: ni más ni menos que un impuesto para el sostenimiento del hampa.



Aunque la pérdida de vidas es la consecuencia más abominable de las extorsiones, sus ramificaciones afectan también a quienes no se encuentran en la mira directa de los criminales. Cada vez que se paralizan sectores de la ciudad, los trabajadores no pueden llegar a sus puestos de trabajo y el consecuente cese de actividad económica se convierte en un agravante de la pobreza en el área metropolitana. Las autoridades tienen identificadas a las bandas detrás de este flagelo y a sus integrantes, a los que incluso capturan frecuentemente. Pero su captura no es óbice para que sigan delinquiendo, ya sea porque los jueces les imparten condenas insólitamente laxas o porque siguen extorsionando desde las cárceles.



Una vez más hacemos un llamado a las autoridades municipales, al Gobierno central, la Policía y la Rama Judicial para que, de forma coordinada, le pongan freno a este fenómeno que tanto sufrimiento está causando en la Arenosa. Los ciudadanos también tienen su parte en este frente común contra los extorsionistas a través de la denuncia y la colaboración efectiva, pero sin desconocer que son ellos los más vulnerables y los que merecen una respuesta más contundente y eficaz del Estado.

