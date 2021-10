Barbarie y advertencia

El asesinato de un joven de 18 años y de un niño de 12 en Tibú, el pasado viernes, a manos de delincuentes impartiendo dudosa justicia por cuenta propia, estremeció al país. No podía ser para menos. Y es que lo ocurrido en este municipio de Norte de Santander es una aterradora síntesis de muchos problemas que exigen urgente solución.

Antes del fatal desenlace, lo que se ve es un encadenamiento trágico de situaciones que no dan más espera. Todo empieza con lo que lleva a un niño a verse involucrado en un caso como este. Que un menor de edad, señalado de haber cometido un hurto, termine en una situación así será siempre un rotundo fracaso de la sociedad en general.



Luego está la exposición en redes sociales, miles de personas siguiendo ‘en línea’ un hecho tan dantesco en el que, así no se haya hecho explícito en ningún momento, en el trasfondo se estaba jugando la vida de dos jóvenes. Seguido a esto tenemos el llamado a unas autoridades que no aparecen. Hay que anotar que horas después la Policía Nacional, a través del coronel Carlos Martínez, comandante de Norte de Santander, aseguró que no habían recibido llamado alguno. En el video, no obstante, se puede apreciar cierta voluntad de acudir a las autoridades legítimas, incluso a sabiendas de que los habían golpeado.

Después está la irrupción de los verdugos, quienes reclamaron el derecho a una irracional concepción de justicia por mano propia. Minutos después, la ejecución, para luego abandonar los cuerpos con el consabido cartel que anuncia la inaceptable sentencia ya ejecutoriada del oscuro tribunal: pena de muerte, no obstante que esta hace más de un siglo no exista en Colombia, al menos sobre el papel. Ojalá pronto se esclarezca lo ocurrido y se establezca, a ciencia cierta, quiénes fueron los responsables y cuál fue la actuación de todos los llamados a evitar este desenlace.



Esto nunca puede dejar de ser aterrador y bajo ninguna circunstancia puede normalizarse. Que cualquier individuo actúe con tal impunidad suplantando a las instituciones, es algo sumamente grave. Y no se trata de una locación apartada, que por su lejanía dificulta la presencia estatal. Estamos hablando de un municipio de más de 35.000 habitantes, corazón de una región absolutamente clave para el país como lo es el Catatumbo, inmersa en una confrontación de bandas criminales que se disputan el control del narcotráfico. Todo lo anterior sin mencionar los fantasmas del pasado, que irremediablemente reviven.



Aquí el camino para que un hecho así no se repita jamás es uno solo: castigo a los criminales, presencia estatal integral y fortalecimiento institucional. Cualquier otra ruta que no pase por garantizar la prevalencia de los policías y los jueces de la República para imponer el orden e impartir justicia tiene que evitarse y condenarse. Debe quedar muy claro que promover el porte de armas como solución frente a olas de inseguridad o el convertir en hecho socialmente aceptado, tanto las lapidaciones como los lugares comunes del lenguaje que justifican la barbarie, tarde o temprano nos terminarán conduciendo a vivir en ella.

