Avivatos de la pandemia

En momentos en que la solidaridad debe primar en las relaciones entre las personas, desafortunadamente no faltan avivatos que pretenden sacar provecho de la incertidumbre y la angustia que genera enfrentarse a un mal sin cura y sin vacuna, aunque la ciencia reitera que contra el nuevo coronavirus no existe remedio probado y que lo que queda es evitar que su expansión crezca con medidas –esas sí con evidencia– como el lavado de manos, la distancia entre personas y la rigurosa cuarentena.

Basta una pasada por las redes, por algunos canales de televisión o estaciones de radio, para toparse con tratamientos milagrosos que van desde la magia pura, los rezos, los untos y los brebajes hasta la más sofisticada evolución química, sustentada con argumentos hiperbólicos de infalibilidad.



Por supuesto, los precios de estas promesas que se proyectan como salvadoras de la humanidad serían escandalosos en condiciones normales, pero que llegan a pagarse, porque se convierten en una falsa luz en medio del oscuro pánico.



Sin ambages, hay que rechazar de manera radical todas estas estafas y ponerlas en consideración, no solo de las autoridades de salud, sino de las judiciales, pues no solo esquilman el bolsillo de los incautos sino que ponen en riesgo la salud y el bienestar de las personas.



Descalificación total, en este contexto, merecen los médicos que, amparados en su prestigio, publicitan vacunas, pruebas, aplicación de inductores de defensas y soporte profesional, que supuestamente blindan contra la nueva amenaza. No les sobraría, al menos, un juicio ético.



No es momento para juegos, sino enorme responsabilidad y para reflexiones profundas, que cruzan por dejar esto en las manos de quienes verdaderamente saben alejarse de estas promociones y de la información falsa que circula por las redes y acatar a pie junto las recomendaciones que circulan por todo lado y que se convierten en un clamor general: quedarse en la casa.



