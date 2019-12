Avianca: un siglo

Hoy hace cien años fue fundada, en Barranquilla, la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos (Scadta), que a partir de 1940 pasó a llamarse Aerovías Nacionales de Colombia (Avianca).

No es fácil hallar en la historia del país una empresa tan cercana al corazón de los colombianos. Y es que los aviones, primero azules y blancos, luego rojos y blancos, de esta aerolínea –la segunda más antigua del planeta–, han sido actores protagónicos en la película de la vida de millones de compatriotas.



Desde los primeros Junkers F13, pasando por el inolvidable Jumbo 747 –avión que esta compañía trajo al país a finales de la década de los 70, en una adquisición que logró inflar como pocas veces se ha visto el orgullo patrio–, hasta los actuales 787 (por mencionar solo algunos), sus aeronaves han puesto a esta esquina de Suramérica en el centro del planeta. Y ha sido mediante el siempre noble oficio de conectar culturas y mercados. Cómo olvidar, así mismo, el haber hecho realidad millones de sueños de viajes. Esos alguna vez utópicos que con el tiempo se concretan en un pasabordo al destino anhelado toda la vida. Y en este inventario de razones para valorar tan larga trayectoria no solo aparecen aeronaves. También, servicios que marcaron época como el de ‘Ruana roja’ o el recordado Puente Aéreo, que conectó a Bogotá con Medellín y Cali, así como con Nueva York y Miami.



La relación de los colombianos con la empresa es especial. Está marcada, en la mayoría de los casos, por ese afecto entrañable que solo se logra tras décadas de maduración. Tarea en la que hacen lo suyo los momentos difíciles, que no han faltado en estas diez décadas.



Y, aun en estos tiempos de vacas flacas y con hechos como que hoy ya no sea bajo su actual denominación, Aerovías del Continente Americano –una empresa ciento por ciento criolla en términos sentimentales, que son los que más valen–, Avianca será la aerolínea de Colombia por cien años más.