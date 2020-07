Avanzar con precaución

A falta de pocos días para que se cumplan cuatro meses de aislamiento social en el país, las cifras de la pandemia señalan un creciente ritmo de contagios. Tal situación ha derivado en un altísimo porcentaje de ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) de las principales ciudades, sobre todo Bogotá, ante lo cual se ha puesto de nuevo sobre la mesa la posibilidad del regreso a la cuarentena total. Frente a esa perspectiva es necesario recordar el elevado costo que los confinamientos infligen sobre economías como la colombiana. Tras el encierro nacional de abril, que hundió la actividad productiva y el empleo a niveles históricamente bajos, el Gobierno adoptó una política de reapertura gradual que contuvo el desplome.

Entre mediados de abril y finales de junio, el porcentaje de la economía nacional en operación pasó del 69 al 91 por ciento. La combinación de la flexibilización de la cuarentena con la reanudación de varios sectores claves frenó la caída libre que el país sufrió en abril. Las señales de la recuperación se sienten en varios sectores e indicadores. El ‘Indicador de seguimiento de la economía’ del Dane, publicado el viernes pasado, muestra un crecimiento de la actividad productiva entre abril y mayo de 5,11 por ciento, a pesar de haber registrado -16,6 por ciento respecto al mismo período de 2019.



Aunque lejos de los niveles prepandemia, la industria y el comercio reportaron una mejora en mayo frente al comportamiento de abril. Las ventas de carros, la demanda de energía, los índices de confianza comercial e industrial, entre otros, enviaron señales positivas durante mayo, y se espera que los datos de junio confirmen esa senda de reactivación. Más de 214.000 empresas de servicios, manufacturas y comercio están autorizadas en el país para reanudar operaciones.



Si bien el ritmo de la reactivación es más lento de lo esperado y la incertidumbre se sigue cerniendo sobre sectores productivos enteros, la decisión del Ejecutivo de desplegar un proceso de reapertura, con cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, hoy se puede calificar de acertada, a la luz de los números. Y es que la economía colombiana debe aprender a “convivir con el coronavirus”, lo que afecta no solo los comportamientos de las empresas y los bienes y servicios que producen, sino también a los trabajadores y los ciudadanos.



Dicho lo anterior, hay que ser claros respecto a que la actual fase obliga a entender que las pandemias exigen acciones globales, coordinadas y armónicas. Es necesario reforzar las medidas de protección como elementos ineludibles en la cotidianidad. Aquí no hay excusas, y los mencionados protocolos de bioseguridad que se han emitido para todas las actividades permitidas deben ser aplicados con rigor, empezando por los responsables directos de cada sector y en cada empresa. Y, por extensión, exigirlos a todos los trabajadores independientes.



Aun cuando resulta razonable que se apele a las conductas individuales, no hay que desconocer que esta crisis reveló, para bien o para mal, las condiciones estructurales en las que viven millones de colombianos, por lo que muchos de ellos requieren soportes mínimos para sobrellevar ese proceso. De ahí que la exigencia para el cumplimiento riguroso de las medidas impuestas no pueda apartarse del monitoreo de los sectores más vulnerables para cerrar, en la medida de lo posible, grietas sociales por las que se filtren la desobediencia y el quiebre a las normas por la obligación de cubrir necesidades vitales.

La actual fase obliga a entender que las pandemias requieren acciones globales, coordinadas y armónicas. Es necesario reforzar las medidas de protección como elementos ineludibles en la cotidianidad FACEBOOK

TWITTER

Y ante la evidencia de que aún quedan semanas críticas por afrontar y que las cifras que no dependen de la capacidad de diagnóstico, como los fallecidos y el índice de ocupación de las camas de UCI –que, reiteramos, empieza a tener límites preocupantes–, resulta imperativo ampliar las estrategias institucionales para sumarlas a las medidas individuales y colectivas de protección. Se trata de llevar a la práctica la búsqueda e identificación tempranas y el aislamiento consecuente de casos positivos, basados en la clínica y no en el laboratorio, la cualificación pronta de grupos de riesgo y el testeo rápido para realizar inferencias que permitan la toma de decisiones informadas.



Por último, frente a realidades difíciles de remontar en este momento, como la escasez de personal, la limitación en el número de pruebas y la baja disponibilidad de las camas de UCI, resulta imperativo retomar los preceptos fundamentales de la promoción, la prevención y el trabajo sobre las comunidades, determinadas por la Estrategia de Atención Primaria.



Aunque relegada por muchos actores del sector, esta es la herramienta más eficiente en la hora actual. Para echarla a andar solo se requiere que dichos actores dispersos actúen, ahora sí, como el todo que exige la pandemia.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com