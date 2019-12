Avances y retos en salud

El Ministerio de Salud se planteó hace 16 meses avanzar en cuatro elementos fundamentales para consolidar el sistema de salud: liquidez, equilibrio, saneamiento histórico y no repetición. A estos objetivos ha dedicado la mayor parte de su esfuerzo, y por eso es justo hacerles seguimiento a la hora de realizar un balance anual.

En términos de liquidez, hay que decir que completó el presupuesto para el 2018, al que le faltaban más de 700.000 millones de pesos, y garantizó los recursos más altos en la historia para el 2019 y el 2020.



Por el lado del equilibrio, continuó por la ruta de la regulación de precios de medicamentos, planteó estrategias para mejorar la calidad de los servicios y se deslizó por el tobogán polémico de los valores máximos de recobros para fármacos. En este aspecto lanzó, en agosto pasado, el esperado Acuerdo de Punto Final, que pretende solucionar, de una vez por todas, las deudas acumuladas. Ya ha girado más de 1,2 billones de pesos y comprometido recursos por más de 2 billones. Avances, sin duda.



Y si bien al final del año quedaba pendiente cumplir con el objetivo de la no repetición al publicar la metodología para establecer los llamados techos o presupuestos máximos para cubrir lo que está por fuera del plan de beneficios, pareciera que el Gobierno está dando pasos en ese sentido. Aun así, este tema no está finiquitado y hoy es un debate en ebullición que espera decantarse la primera semana de enero, lo cual no parece fácil.

Vale resaltar la valiente tarea del superintendente de Salud para depurar el sistema de malos elementos y liquidar las peores EPS

También se lanzó una nueva política de salud mental con un refuerzo en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, se ha insistido en las coberturas en vacunación, se destinaron recursos para infraestructura y dotación; el Gobierno también se echó al hombro la difícil labor de fortalecer los hospitales públicos (esta semana asignó más de 120.000 millones de pesos), asumió el cuidado integral de la población migrante y dio la pelea contra la amenaza de las nuevas formas de fumar.

Puede decirse que estos son elementos favorables, pero no alcanzan a tapar las grietas persistentes, como los vacíos en la salud pública, marcados por la falta de acción sobre determinantes sociales que aumentan la morbimortalidad (déficit de agua potable, desnutrición, obesidad, mala calidad del aire, vectores desbordados) y unos índices vergonzosos de violencia intrafamiliar, entre otros.



Esto sin contar deudas como la carencia aún de un modelo de atención, las indolentes barreras de acceso, las enormes brechas regionales en indicadores vitales, la impúdica inducción de demanda y el cáncer de la corrupción.

Justo es hablar también de algunos afiliados para quienes el sistema es una bolsa que hay que saquear sin control, así como de los médicos que pasan otro año sin que cumplan con el compromiso de autorregularse para equilibrar la autonomía que tanto clamaron. Total, un año de blancos y grises de un sector que debe seguir por la trocha técnica entre la escarpa política, que ventila aires de cambio por estos lares.

