Avances pese a todo

La virulencia de las discusiones en torno a la implementación del acuerdo de paz con las Farc desvía con mucha frecuencia la atención de los logros ya alcanzados en esta crucial tarea.

Esta semana se reveló el tercer informe del Instituto Kroc –el escogido por el Gobierno y las Farc para hacer seguimiento periódico de la mencionada implementación–, que ofrece un panorama novedoso frente a los que con frecuencia se dibujan desde distintas orillas del debate político. El documento muestra el reto de la implementación en toda su complejidad. Esta es, sin duda, su principal virtud y lo que le da gran parte de su valor: prefiere resaltar los grises, a diferencia de tantas otras lecturas obsesionadas con ver todo en blancos y negros.

Era claro desde el primer día que la implementación sería, incluso, más difícil que

La principal conclusión del texto es que la implementación del acuerdo, según datos recolectados hasta el 28 de febrero de este año, siguió adelante no obstante el cambio de gobierno. Esto debe destacarse. Se afirma que no existe “una incompatibilidad entre las prioridades del acuerdo y las del Plan Nacional de Desarrollo”.



Menciona también que “más de dos tercios de los compromisos están en progreso o se han completado”, niveles comparables con los mostrados a estas alturas por otros acuerdos de paz a los que este instituto les ha hecho seguimiento. Ellos califican de “significativos” los avances registrados hasta la fecha.



Como le corresponde, el informe señala áreas en donde es necesario redoblar los esfuerzos. Tal es el caso en el acceso a tierras, uno de los principales ejes de lo firmado. Califica de lenta la implementación en este campo y recuerda cuán importantes son la seguridad jurídica y los mecanismos para democratizar el acceso a este bien. En este mismo sentido recuerda la importancia de proveer, “lo antes posible”, con bienes y servicios públicos los territorios rurales más apartados y marginados.



Hace un llamado de atención oportuno e imperioso sobre la urgencia de garantizar la seguridad física de los desmovilizados frente a la ola de asesinatos de líderes sociales y amenazas a comunidades involucradas en procesos de sustitución de cultivos ilícitos y restitución de tierras, entre otros. También indica que es en materia de participación política en donde se evidencian más retrasos, y alude a la no aprobación por el Congreso de las circunscripciones transitorias especiales de paz y de la reforma política electoral que pretendía cambios para robustecer nuestro sistema democrático. Plantea que las elecciones regionales de octubre serán un “hito fundamental”. Así mismo, advierte que es crítico definir lo que sucederá a partir de agosto de 2019 con los espacios territoriales y quienes allí habitan.



Junto con los campanazos, se pueden extraer también logros que este examen periódico aplaude. Por ejemplo, las iniciativas locales a cargo de los excombatientes, en las que cada vez se registran más casos dignos de aplaudir. Era claro desde el primer día que la implementación sería más difícil que la negociación. Así ha quedado demostrado. Pero es necesario seguir adelante, sin prisa pero sin pausa.



