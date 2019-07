Avances meritorios

A diferencia de otros desplazamientos recientes del presidente Iván Duque al exterior, la visita de Estado que acaba de realizar a China generó consenso sobre su importancia estratégica para el país. Las razones pasan por la necesidad de fortalecer lazos con esta potencia mundial en tiempos de tensiones entre gigantes que obligan a estar en la jugada y a no poner todos los huevos en la misma canasta.

Por supuesto, una sola visita, así fuera al más alto nivel, no podía obrar milagros y llevar a un replanteamiento inmediato y profundo de un vínculo que podría ser mucho más grueso y dinámico, a juzgar por las cifras. El año pasado solo llegaron 32 millones de dólares como inversión extranjera directa provenientes del gigante asiático. Las exportaciones con origen en puerto colombiano sumaron 4.173 millones de dólares, pero de este monto, solo 261 millones no corresponden a productos del sector extractivo.



Sin embargo, se consiguieron avances significativos. En materia comercial se dieron pasos firmes al abrir las puertas de este mercado al aguacate Hass: el protocolo firmado permitirá enviar este año seis contenedores. También se llegó a un acuerdo para exportar 4 millones de cajas de banano, cuyo valor asciende a 40 millones de dólares. En otros campos como el de la carne de cerdo hubo desarrollos, pero sin poder hablar aún de cifras concretas.



Asimismo, hay que anotar entre los éxitos la firma del tratado que permitirá a ciudadanos colombianos y chinos pagar sus condenas en su país de origen. Este asunto ha gravitado alrededor de la relación binacional en los últimos tiempos. El avance en la posibilidad de un vuelo entre las capitales y la noticia de que el Banco de Desarrollo chino financiará parte de la vía 4G autopista al mar 2 en Urabá cierran la lista de las principales buenas nuevas.



Sin duda queda todavía un enorme trecho por recorrer en un vínculo que debe ser mucho más robusto, pero es claro que se avanzó en la dirección correcta con logros que no se pueden ahora descuidar.