Atención suficiente

Aunque parecía claro, el Consejo de Estado ratificó que las EPS deben responder por diagnósticos y tratamiento integral de las reacciones adversas y complicaciones que puedan relacionarse con las vacunas contra el covid-19.



(También le puede interesar: Un debate con rigor)

Esta decisión, hecha pública esta semana, tuvo como base la queja de un paciente que, según él, ha venido presentando “afecciones graves de salud luego de aplicarse la vacuna”, a pesar de que hasta ese momento se desconocía si esas dificultades estaban o no asociadas a la dosis del biológico que recibió en junio del año pasado.



Si bien el alto tribunal ordena que la aseguradora tiene que ocuparse de los exámenes, suministro de medicamentos y “cuanto procedimiento” sea necesario, lo cierto es que esto, en realidad, ya está previsto en el marco de la ley estatutaria de salud (Ley 1751 de 2015), que condiciona la atención integral de todos los colombianos para preservar su salud en un contexto de derechos. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que, independientemente de los síntomas y signos que presenten las personas por la vacuna o por otra causa, la EPS tiene la obligación de garantizar su cobertura sanitaria.

A todo afiliado al sistema de salud, ante cualquier enfermedad se le deben practicar estudios pertinentes para determinar las causas de sus dolencias. FACEBOOK

TWITTER

Lo anterior a raíz de que a toda persona afiliada al sistema de salud, ante cualquier enfermedad se le deben practicar los estudios pertinentes para determinar las causas de sus dolencias, en un contexto de oportunidad y suficiencia, a fin de obtener un diagnóstico que permita la intervención terapéutica y, en consecuencia, los elementos para su recuperación y rehabilitación.



Debido a ello el citado paciente no tenía por qué haber recurrido a una acción de tutela para que se le brindara lo que por mandato de la Constitución nacional merece. Aquí hay que hacer claridad en que si bien en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia se libró de responsabilidad sobre los efectos adversos de los biológicos a algunos de los fabricantes, dado el contexto en el que estos se aplicaban, esto no significa –como se ha querido dar a entender– que los potenciales afectados quedaran a su suerte, porque la normativa en este sentido abrió una ruta para investigar, en un marco de farmacovigilancia, estas situaciones y por las cuales el sistema de salud –y por extensión el Estado– asume los riesgos, sin que esto eliminara la atención en salud, que de por sí debe amparar a todas las personas.



Como es natural, los sistemas de farmacovigilancia, que deben ser explícitos en el seguimiento de todos los vacunados, tienen que proporcionar la información suficiente para que se establezcan rutas de atención adecuadas para todos los que las requieran, sin dejar de lado que estos procesos –como corresponde en un marco que requiere acumular información– permiten hacer acopio de elementos que consolidan el conocimiento durante una pandemia que aún no ha terminado.



De hecho, todavía existen signos, síntomas, componentes sindromáticos y molestias derivadas de la infección y todos sus aledaños –incluidas las vacunas– que aún no han sido plenamente dilucidadas, de ahí que el aporte del Consejo de Estado en este sentido sea un paso más en esta necesaria ruta.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com