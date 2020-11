Atención a papicultores

El país vio con sorpresa –inclusive con tristeza– cómo en días pasados un grupo de campesinos cultivadores de papa, uno de los productos de mayor consumo en la cadena alimentaria, salieron a la orilla de la vía que comunica a Tunja con Bogotá a vender los bultos de tan preciado tubérculo a precios que llegaban hasta los 7.000 pesos el bulto, si la solidaridad y el afecto hacia estos queridos y esforzados cultivadores no llevaba a que los ocasionales compradores les ofrecieran un precio más justo. Pero, el que fuera, ellos estaban trabajando a pérdida.

Los papicultores, tristemente, también han resultado ser víctimas directas, aparte de la afectación de la salud, en el aspecto económico de la pandemia de covid-19. Es evidente que el cierre de hoteles, restaurantes y, en general, la reducción del turismo bajaron el consumo de alimentos, y la papa suele ser reina en las cocinas. Además, la crisis llevó a muchas familias a disminuir la dieta. Esto sin contar las viejas quejas del gremio, como el alto costo de los insumos o el abuso de los intermediarios.



Por donde se lo mire, suena injusto y preocupante. Porque a comienzos de año el precio de ese mismo bulto estaba entre 50.000 y 60.000 pesos. Es un hecho que necesita pronta atención, porque en Colombia de este cultivo viven más de 100.000 familias, que laboran duro, que ponen toda su esperanza y muchas veces se juegan su capital en cada cosecha.



No están solos. No deben estarlo, las expresiones de solidaridad han sido generales. Y el Gobierno ha hecho esfuerzos financieros, que aún son insuficientes, pero el ministro del ramo, Rodolfo Zea, se sentará hoy con el Consejo Nacional de la Papa a buscar soluciones a corto y largo plazo. Ojalá sea terreno fértil para lograr una comercialización estable, incluso estudiar el tema de las importaciones, reducir la intermediación, entre otros logros. Todo ello encaminado a mejorar las condiciones de ingreso de los productores directos, que, como se dice popularmente, no pueden ‘llevar del bulto’.



EDITORIAL

