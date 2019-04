Así es un agujero negro

Sorprendió al principio de esta semana –y, pensándolo bien, quizás haya sido la noticia más importante de los últimos días– la imagen de un agujero negro captada por los ocho telescopios y los doscientos científicos del llamado Event Horizon Telescope (EHT). Sorprendió, claro, porque fue una gran hazaña, pero sobre todo por tratarse de la confirmación de una de las geniales teorías del físico Albert Einstein: la deformación del espacio y el tiempo a causa de la fuerza de gravedad, la existencia, en el vasto e indescifrable universo, de un cuerpo tan pesado y tan grave que ni siquiera la luz puede pasarle de largo.

Sirvió la imagen para escuchar conceptos como el ‘horizonte de sucesos’ o el ‘punto de no retorno’: el lugar en el que la materia y la energía ya no consiguen escapar de la fuerza de gravedad. Ratificó la ‘fotografía’, de aquel cuerpo monstruoso tres millones de veces más grande que la Tierra, que los agujeros negros son curvos como creyó Einstein. Pero sobre todo refrendó la sospecha de que hacemos parte de un universo milagroso e inabarcable –como el misterio humano– que a duras penas conocemos, pero que la mejor faceta del hombre sigue siendo su imaginación, su capacidad maravillosa para poner en escena lo que sueña y lo que idea: “Una vez más, Einstein tenía razón”, dijo uno de los directores del proyecto EHT.



Sigue, en el largo camino por venir, la respuesta al interrogante de qué pasa con la materia cuando se aproxima a un agujero negro. Por lo pronto, puede concluirse que este no solo ha sido un triunfo colosal de la ciencia, sino de la vocación humana a converger, a comunicarse, a convertir el extranjero en prójimo: de no haber sido por la cooperación de científicos de varios países de los dos hemisferios, no estaríamos en estos momentos –llenos de tensiones económicas, de dramas sociales y de preguntas ansiosas por el equilibrio mundial– confirmando que falta mucho por saber, que el viaje de esta especie a la revelación está hasta ahora comenzando.