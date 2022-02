La buena noticia de la disminución de los homicidios en Bogotá en este comienzo de año, en relación con la cifra del mismo periodo del año pasado, se vio empañada por la revelación de dos datos que dan cuenta de un preocupante incremento del fenómeno del sicariato en la ciudad. Por un lado, se supo que hasta la fecha ya son 39 homicidios bajo esta modalidad, y al mismo tiempo trascendió que en los últimos tres años se ha registrado un crecimiento de este tipo de muertes del 24 por ciento. De 300 casos en 2019 se pasó a 372 al terminar el año pasado.



Son estremecedoras las imágenes de algunos de estos crímenes registradas por cámaras de seguridad. Impacta la frialdad con la que actúa el homicida; el mensaje de absoluto desprecio por la vida humana, que va implícito, sacude las entrañas de quien lo observa. Estamos ante un fenómeno que desgraciadamente no es nuevo en el país, pero que no por ello deja de ser muy preocupante. Porque le da renovada vigencia a la pregunta de qué ha permitido que estos profesionales de la muerte alcancen tal nivel de sevicia mezclada con indolencia y porque es síntoma de un problema mucho más profundo de criminalidad. Bogotá, como lo han denunciado autoridades y expertos, no puede ser ajena a las diferentes organizaciones mafiosas que hoy existen en torno a economías ilegales en el país.



No cabe duda de que contratar asesinos a sueldo es una conducta propia, justamente, de poderosas estructuras criminales, ante la necesidad de doblegar a rivales o saldar cuentas en sus propias filas. Como bien lo han planteado los expertos, Bogotá las ha padecido desde tiempos del auge paramilitar, a comienzos de los noventa. Una metrópoli del tamaño de la capital termina albergando diferentes economías ilegales dominadas por mafias, siendo las más visibles y también poderosas las que controlan la comercialización y distribución de drogas ilícitas, sin olvidar las dedicadas a diferentes modalidades de hurto, al negocio del ‘gota a gota’, a la explotación sexual de personas o la venta de autopartes.

Que cada vez sean más los casos de sicariato tienen que asumirlo las autoridades como una señal de que el crimen organizado no solo sigue vigente y actuando en la ciudad, sino que algo está ocurriendo en términos de reacomodamiento de jerarquías, situación que no puede pasar inadvertida para la Policía y la Fiscalía, obligadas a no claudicar en la tarea de desmantelar las diferentes bandas. La aparición de organizaciones con mayor tendencia a recurrir a la violencia homicida es muy grave, pues, así como lo hacen por las razones ya expuestas, es claro que están igual de dispuestos a arrebatarles la vida a los ciudadanos que elijan como víctimas de su actuar delictivo.



Por último, hay que advertir que dicho auge implica el riesgo de que al haber asesinos a sueldo disponibles, otras personas ajenas, incluso, al mundo del delito recurran a ellos, escenario que también hay que evitar a toda costa. Aquí se trata de actuar con efectividad frente al crimen organizado para bien de la sociedad. Pero también, y sobre todo, de impedir que se normalice una conducta que degrada el valor de la vida humana a simple moneda de cambio.

