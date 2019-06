Asedio al humor

El humor político ha conocido días más tranquilos. Si quedaba alguna duda sobre los vientos cruzados que hoy enfrenta esta modalidad de crítica, estas quedaron despejadas con la decisión de The New York Times de no publicar más caricaturas en su edición internacional.

El motivo fue una viñeta en la que el caricaturista portugués António Moreira Antunes muestra al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como un perro lazarillo con una estrella de David colgando de su collar. En el dibujo guiaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a su vez lucía una kipá, sombrero utilizado en rituales y festividades por los hombres pertenecientes a la religión judía .



Esta fue considerada –y razón no les falta– por los mismos editores del periódico como antisemita y, en consecuencia, ofrecieron disculpas en una nota editorial. Más allá del diario, incluso, hubo cierto consenso respecto a que Moreira se había excedido. Su propio colega, Patrick Chappatte, caricaturista habitual de la edición internacional, así lo consideró. Pero lo hizo al tiempo que advirtió sobre los peligros de las ‘turbas moralistas’ que actúan de manera irracional y azotan como tormentas las salas de redacción, llevando el asunto a plano más general. Dijo también, y acertó, que el asedio a la caricatura política era indicador de ataque a la libertad misma en una sociedad.



La consecuencia de este fenómeno, real y cada vez más habitual, dice Chappatte, es que se les cierran todos los espacios a la ponderación y el debate de altura e informado. Y da en el clavo.



El riesgo de ofender no debería materializarse en una merma de la libertad de expresión, derecho no exento de responsabilidades y delimitado a su vez por otros derechos fundamentales. El gran reto hoy es trazar nuevos límites que den cuenta de nuevas realidades antes que las decisiones abruptas. Un ejercicio que debe darse en un marco de deliberación y disposición a reconocer matices. No de miedo.