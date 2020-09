Arte en la pandemia

La historia, la Historia con mayúsculas, en ocasiones es mucho más contundente en las manos de los artistas que de los historiadores. El Guernica, de Picasso, resume todo el horror de la guerra civil española. La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, tiene toda la poesía que necesitaba la Revolución francesa. La Segunda Guerra Mundial no tendría una huella tan poderosa sin las fotos de Robert Capa en el desembarco de Normandía o las de Margaret Bourke-White en los campos de concentración nazis. Y para no ir más lejos, los años ochenta no tendrían su brillo y su decadencia sin las obras de Andy Warhol y de Jean-Michel Basquiat.

La pandemia de covid 19 es, sin duda, el horror global más complejo que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. EL TIEMPO, en una alianza excepcional con el Museo de Arte Moderno de Bogotá, les ofreció a los artistas más importantes del país un espacio para que contaran la pandemia. Generosamente lo aceptaron, y hemos tenido la fortuna de contar con las visiones sobre la pandemia de artistas de la talla de Beatriz González, Álvaro Barrios, Miguel Ángel Rojas, José Antonio Suárez, Óscar Murillo o Antonio Caro.



La curaduría del Mambo ha sido impecable y no solo nos ha ofrecido las obras de grandes maestros, sino de talentos emergentes, o de generaciones intermedias. Sus obras han abarcado desde la angustia existencial, la solidaridad, el amor en tiempos difíciles hasta la rabia por las tragedias que nos han enlutado durante la pandemia. Por ejemplo, la de Rosemberg Sandoval, que alude sin temor a las masacres de los últimos días.



El 10 de septiembre, el Mambo inaugura la muestra con las obras que hemos publicado hasta ahora. Los que han coleccionado todas las entregas tienen una oportunidad de lujo para que en algún momento alguno de los artistas se las firmen. Tienen en sus manos la Historia artística de la pandemia.



EDITORIAL