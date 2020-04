Arranca el Congreso

Tras dos semanas de dudas, parece haberse despejado el camino para que el Congreso de la República retome su actividad a partir de la próxima semana. Sus directivas han sido claras en que la de sesionar de manera virtual es una posibilidad que cuenta con todo el sustento legal y no hay razón para plantear escenarios de incertidumbre jurídica. Así las cosas, mientras en el Senado se tiene prevista una sesión presencial el próximo lunes para dar inicio al segundo periodo de la actual legislatura, la Cámara de Representantes no ha optado por esta posibilidad y simplemente planea reanudar labores citando a sus integrantes para que se hagan presentes de manera virtual en las sesiones de las comisiones, así como en las plenarias.

En lo que corresponde a la cámara alta, su presidente, Lidio García, ha dicho que la mencionada sesión tendrá lugar siguiendo estrictos protocolos sanitarios, lo que implica, entre otros, que en el capitolio solo estarán presentes los parlamentarios. No lo harán ni sus unidades de trabajo legislativo ni los integrantes de sus esquemas de seguridad. Quedan unos días en los que bien se puede revisar la conveniencia y la viabilidad de esta sesión en términos de la salud de quienes asistan. En la medida en que no se trata del comienzo de una nueva legislatura, expertos coinciden en que las sesiones, tras el receso, bien pueden comenzar de nuevo sin que exista necesidad de dicho encuentro presencial para retomar labores.



Más allá de lo que pueda ocurrir el lunes en el Senado, hay que destacar el que en ambas cámaras se haya enviado un parte de tranquilidad sobre los recursos tecnológicos que permitirán su funcionamiento virtual. Esta es una buena noticia, pues está claro que en el ámbito digital existe todo un abanico de riesgos para la actividad legislativa que hay que contemplar y mantener a raya. Que las discusiones y votaciones tengan lugar en una pantalla, no le resta la trascendencia, importancia y cierta solemnidad propias de la labor legislativa de un país. Es por eso que se espera que se hayan tomado todas las precauciones frente a posibles conductas indebidas, así como a intromisiones de terceros, los famosos hackers.

Con lo anterior claro, hay que reconocer como positivo que el Legislativo haya logrado sortear el enorme obstáculo que supone una pandemia. En tiempos de crisis como los actuales es necesario un Congreso activo y deliberante; en momentos de penurias es fundamental que las diferentes ramas del poder no se detengan. Aumenta la resiliencia de la sociedad el que las instancias existentes para afrontar los retos colectivos y hallar salidas en clave de beneficio común estén haciendo la tarea.



Por lo pronto, se espera que la actividad de las próximas dos semanas gire en torno a la revisión de los decretos que el Ejecutivo ha expedido en el marco de la emergencia por la pandemia de covid-19. Frente a esta labor, los parlamentarios tienen la enorme responsabilidad de estar a la altura del desafío que les plantea la crisis. Interpretar lo que un momento así exige de su gestión y que comienza por la necesidad de despojarse de orgullos y vanidades para, a través de sus aportes, buscar la mejor manera de servirle a la gente.



