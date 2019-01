El hecho parece del mundo del absurdo, de lo increíble, al menos en una sociedad civilizada. Un hombre va en una moto. Detrás, un vehículo. El conductor de la moto frena ante un reductor de velocidad, y, por desgracia, el carro le pega por detrás. Nada grave. Pero aquí en Colombia, en esta sociedad que borró del diccionario la palabra ‘tolerancia’, puede ser fatal.



Lo fue. Seguramente vinieron la discusión, las acusaciones y un “bájese si es tan macho”. Lo cierto es que –dice la información– el vehículo continuó, y el motociclista desenfundó un arma y mató a dos jóvenes ocupantes: Kevin González Echavarría, de 30 años, y Deyvi Julián Marín, de 22.



El aberrante caso ocurrió el sábado pasado en Medellín. Pero pudo ser en Bogotá, Cali o en cualquiera de nuestros pueblos. Porque así estamos. Un incidente simple, una mirada, un ladrido de mascota, una discusión familiar pueden terminar en pérdida de vidas, en tragedias inverosímiles.



Las cifras espantan. En Colombia, según Medicina Legal, el año pasado se presentaron 9.384 homicidios. De ellos, unos 2.400 sucedieron por altercados. Es decir, por intolerancia. Y porque desde hace años, no obstante estar prohibido en el Código de Policía, muchos andan con revólver o puñal, y con estos zanjan diferencias.



Este nuevo episodio deja inquietantes lecciones: no solo se ha perdido el respeto por la vida y por los derechos de los demás, sino por las leyes, que se infringen por segundo. Y ahí se abre esa puerta negra donde todo vale menos.



Las leyes son vitales, pero también la educación del ciudadano para cumplirlas. Sobre todo, para saber convivir. Y eso tiene que venir desde la primera infancia. Les cabe toda la razón a quienes dicen que detrás de este grave problema –aparte del estrés, del gran componente del licor y las drogas, que llevan a actuaciones violentas– está uno de educación en civismo y respeto. Y hay que actuar, pues no podemos seguir armados en cuerpo y alma.



