Arde Cataluña

Desde que el Tribunal Supremo de España pronunció sentencias por el delito de sedición contra los doce líderes catalanes, luego de ocho controversiales meses de juicio, Cataluña estuvo en llamas. Empezó el lunes pasado. Dirigentes tan populares como Junqueras, Romeva y Forcadell fueron condenados a más de una década de prisión e inhabilitación profesional absoluta por sedición y malversación y por haber declarado a Cataluña una nación independiente por medio del sonado referéndum de octubre de 2017. Y, de inmediato, empezaron las protestas contra el Gobierno español –y el caos y la violencia– en las autopistas, las vías férreas y el aeropuerto de El Prat.

Son muy dicientes las imágenes de esta semana en las cuales se ven las barricadas de muebles en llamas, las banderas independentistas, los vehículos calcinados, los contenedores de basura volcados, las multitudes apostadas contra los escudos de los agentes de la policía catalana: se espera que hoy viernes, con la venia del gobierno regional y el llamado a detener la violencia “ahora mismo”, se unan cinco marchas para empezar en Barcelona una huelga general.



Todo indica que el asunto, ni más ni menos que el pulso por la unidad de España, seguirá siendo un desafío. El gobierno de Sánchez ha llamado a la paz. Y ha sido claro que sentencias del Tribunal han condenado por sedición, y no por rebelión, a los líderes catalanes, porque en septiembre y octubre de 2017 no hubo una violencia metódica para conseguir la independencia, sino muchedumbres violentas y episodios violentos, pero semejante razonamiento –que demuestra que en las tensiones de estos años ha habido más fanatismo que política– aún no ha sido digerido, ni mucho menos aceptado, por los manifestantes.



El gobierno catalán sigue desafiando al gobierno de Sánchez en busca de la autodeterminación, pero, ya que los mismos catalanes están divididos al respecto, es evidente que la salida a la violencia es una vez más el diálogo sereno entre las partes.