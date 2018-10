Apretar el acelerador

Desde estos renglones se aplaudió hace pocas semanas que diversos sectores políticos, liderados por el Ejecutivo, hubiesen atendido el clamor de más de once millones de colombianos que acudieron a las urnas para expresar su hastío frente a la corrupción. Esto, en la consulta que sobre esta materia tuvo lugar el pasado 26 de agosto.

Como resultado de la manera como los partidos y el Gobierno respondieron a ese hecho político, surgió un paquete de ocho proyectos que, con el aval del presidente Iván Duque, fueron radicados ante el Legislativo el pasado mes de septiembre. Las ocho iniciativas contaron también con la aprobación de los demás sectores políticos, incluido, claro está, el de quienes promovieron la consulta.



Estos proyectos se sumaron a otros siete, de origen diverso –incluido uno de la Fiscalía General de la Nación y otro de la Procuraduría–, que ya hacían tránsito en el Congreso con el mismo fin de atacar expresiones frecuentes de este flagelo.



A falta de solo un mes y medio para que terminen las sesiones ordinarias de Senado y Cámara, el balance en este campo está lejos de ser satisfactorio. Como lo informó el martes este diario, se cuentan con los dedos de la mano los proyectos que avanzan a buen ritmo, mientras que otros lo hacen a paso de tortuga y hay un puñado que agoniza.

Queda tiempo, poco, eso sí, pero suficiente para por lo menos

Es verdad que esperar una aprobación a pupitrazo de la totalidad sería menospreciar el Congreso. Siempre que una iniciativa es sometida a su consideración, se hace con la expectativa de que esta será analizada a conciencia y que la deliberación en torno a ella acabará enriqueciéndola o conducirá a la decisión de desecharla por ser inconveniente para el país.



Pero, en este caso, tal consideración admite matices. Y uno en particular: da la impresión de que no siempre las razones que han llevado a que varios de estos proyectos se empantanen o se archiven corresponden al motivo mencionado en el párrafo anterior. Al contrario, y esto es preocupante, lo que la opinión percibe es que se agotó rápidamente la voluntad mostrada por las fuerzas políticas y el propio Gobierno para dar respuesta efectiva a lo expresado por once millones de colombianos en las urnas.



Justo es reconocer que están cerca de ser leyes iniciativas importantes como la que obliga a los funcionarios a presentar su declaración de renta y la propuesta por la Fiscalía, que fija nuevas herramientas procesales para la investigación y judicialización de los corruptos, entre otros. También hay que aplaudir que esté muy cerca de ser una realidad la obligatoriedad de las listas cerradas en la elección de corporaciones públicas. Pero estos logros no son suficientes. Los opaca que las restantes solo vengan a tener mensaje de urgencia de la Casa de Nariño en este momento, cuando el período legislativo entra en su recta final.



El mismo presidente del Senado, Ernesto Macías, admitió que la tarea se ha hecho a un ritmo lento. Queda tiempo, poco, eso sí, pero suficiente para que haya por lo menos un cambio de actitud. Para un nuevo y contundente mensaje de los congresistas que deje claro que su compromiso con el tema que, hoy por hoy, más preocupa a la gente es real y amerita traducirse en hechos.



