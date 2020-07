Aprender de la pandemia

Una cuarentena que –con las conocidas flexibilizaciones– hoy completa 100 días es un buen motivo para mirar las enseñanzas que ha dejado la evolución de la pandemia de covid-19 en el país, con miras a reforzar lo bueno y modificar lo malo, debido a que el virus llegó para quedarse. Es la dura realidad.

Para empezar, como se trata de una pandemia, requiere una intervención integral de Estado que remonte los acostumbrados instrumentos diseñados para gestionar problemas sanitarios más locales y de menor dimensión. Es decir, es un reto que exige integración política y un fortalecimiento institucional que actúe y responda de manera global, evitando las particularidades.



Esto implica entender la complejidad del fenómeno desde un contexto sistémico alejado de los debates partidistas, ante los objetivos colectivos y las necesidades de una actuación convincente y compartida; elementos que en ocasiones, valga decirlo, han brillado por su ausencia en algunos niveles, en los que el manejo de la pandemia ha tomado una dimensión competitiva, lo cual ha terminado generando confusión entre la gente.

Aquí también vale la pena resaltar que si bien el confinamiento general obligatorio fue una medida efectiva para desacelerar la propagación del virus, a tal punto que permitió reducir el número reproductivo de contagio (personas contagiadas por un caso positivo) de 2,4 a 1,1, además de posibilitar adaptaciones en el sistema de salud, esta herramienta ya cumplió su objetivo y hoy no es un activo contra el cual se pueda girar de manera indefinida; por eso, su uso debe ser el más racional posible.



Por supuesto, frente a las flexibilizaciones no hay que dejar de lado que aunque muchas soluciones recaen en el comportamiento de la gente, por muy razonable que sea apelar a la protección individual y exaltar el civismo, la crisis causada por el covid-19 revela las condiciones estructurales en las que vive, y que han de tomarse en serio a la hora de las decisiones.



Y debe entenderse que si los respiradores son una necesidad urgente, no pueden asimilarse por sí solos, como si fueran UCI, al dejar de lado que estas últimas requieren complejas dotaciones y personal especializado, que puede ser escaso, mientras pasan a un segundo plano las imperiosas medidas de prevención para que estas no se llenen.



De ahí que sea hora de retomar sin demora las conocidas estrategias de Atención Primaria en Salud (APS), que permitan, a través de la tamización de poblaciones de riesgo, la identificación temprana de casos, el aislamiento de asintomáticos, el seguimiento y la atención médica domiciliaria a personas con síntomas leves, así como el fortalecimiento de una verdadera cultura general de protección alejada del miedo y las visiones fatalistas.



En síntesis, 100 días de cuarentena deben llevar a impulsar un cambio de estrategia orientado hacia la prevención racional que dirima la ilógica polarización generada por la concepción de muerte ligada al virus y el negacionismo irresponsable sobre su existencia.



Esto es posible si la tarea de remontar la crisis se toma como una responsabilidad conjunta y armónica de todos los niveles del Estado.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com