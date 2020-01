Ante un nuevo virus

Ninguna amenaza crea tanto pánico como una enfermedad mortal que se propaga sin control entre humanos y frente a la cual poco o nada se sabe. El mundo vive la aparición de un nuevo virus que en menos de un mes lleva más de 300 infectados oficiales, seis muertes y una rápida expansión.

En las últimas horas, el temor que ha generado el nuevo tipo de coronavirus, identificado por primera vez en la provincia de Wuhan, en una ciudad china con más de 11 millones de habitantes, se ha incrementado debido a dos factores muy serios: que se transmite de persona a persona y que ha dejado el continente asiático para hacer presencia en América, concretamente con un paciente en Estados Unidos.



Esas son las razones para que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya citado para hoy a una reunión de urgencia a los principales expertos en la materia para determinar las medidas necesarias frente a este brote e instruir acerca de cómo se debe actuar ante esta nueva amenaza.



Lo que se espera de este comité de alto nivel es que, con base en los antecedentes de comienzos de siglo con el virus del SRAS, que es 80 por ciento similar a la nueva cepa y causó centenares de muertos en su momento, se den a conocer las estrategias de choque, además del llamado a la calma que se requiere en estos momentos, dada la paranoia con la que algunos medios anuncian su desborde.



No hay que olvidar las experiencias recogidas tras la declaratoria de la última pandemia causada por una variante del virus de la influenza (AH1N1), que en el 2009 terminó con la vida de casi 20.000 personas y no estuvo exenta de confusiones, medidas erráticas y dilapidación de recursos.



Por ahora, en el país no queda más que seguir las medidas de siempre frente a todos los virus: lavado de manos, uso de tapabocas, estar pendientes de síntomas respiratorios agudos y, sobre todo, no prestarles atención a voces cataclísmicas que desinforman, sino aferrarse a lo que digan las autoridades sanitarias del país.