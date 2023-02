Ante un destierro

Lo que en un comienzo tuvo la apariencia de un gesto en la dirección correcta por parte la dictadura nicaragüense, con el tiempo termina siendo una evidencia más de que en el país centroamericano se ha instalado un brutal régimen totalitario y opresor.

La liberación de 222 presos políticos que partieron la semana pasada rumbo a Washington –lo cual es de todas formas positivo a la luz del atroz drama que venían viviendo estas personas y sus familias y el alivio que ahora experimentan– adquirió un cariz diferente en el escenario de la geopolítica al conocerse que estas personas habían sido desterradas. Por no estar alineados con la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, les fue arrebatada su nacionalidad nicaragüense, decisión en abierta contravía de sus derechos fundamentales. Todo ser humano tiene derecho a una nacionalidad.

De esta forma, Ortega borró con el codo lo que podría haber avanzado con la mano hacia un restablecimiento de la democracia en su país. Cabe recordar que buena parte de estos presos políticos fueron puestos tras las rejas en la víspera de la más reciente “elección” (nótense las comillas), en la que el régimen se encargó de neutralizar de forma arbitraria cualquier opción que pudiera poner en peligro el muy cuestionado triunfo del actual dictador. Y aquí no hay clemencia posible: Ortega ha sido severo con todo aquel que se haya atrevido a cuestionarlo, incluso con quienes en el pasado lucharon a su lado y con quienes debería haber algún lazo afectivo. Es el caso de la excombatiente sandinista Dora María Téllez, quien fue una de las personas liberadas y se ha erigido como símbolo de la resistencia.

Caso similar ocurre con el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien, para ira de Ortega, declinó la oferta de abandonar el país. Su templanza y coraje fueron reconocidos el domingo por el papa Francisco, quien dijo estar muy dolido por lo que el prelado está viviendo, así como por la suerte de los desterrados. Poco a poco, muy lentamente, a juicio de varios observadores, el Vaticano comienza a mostrar una postura crítica frente al régimen de Ortega y Murillo. La pregunta aquí pasa por dónde trazar el límite entre la necesidad de un actor confiable que pueda mediar –la Iglesia– y la necesidad, también, de enviar un claro mensaje de rechazo y condena a conductas claramente violatorias de los derechos humanos.

La comunidad internacional, Colombia incluida, no puede bajar la guardia en la tarea de que en este país haya elecciones libres bajo supervisión internacional. No es tolerable que una muestra de buena voluntad se convierta en otro atropello, uno más. Nicaragua debe entender que si no son factibles liderazgos ajenos al orteguismo, de ninguna manera se podrá calificar su régimen como democrático. Los demás países, sobre todo los del área, deben así mismo tener claro que aquí no estamos ante una disyuntiva ideológica. Nada de eso. Estamos ante la obligación de estar del lado correcto de la historia: el que rechaza firmemente y hace lo que esté al alcance para que una tiranía no prospere. Y frente a esto no caben matices.

