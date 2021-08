Ante la crisis climática

La publicación del más reciente informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático coincidió con varias olas de calor en el hemisferio norte, que han causado voraces incendios en lugares como California, Estados Unidos, Turquía y Grecia. Una coincidencia que debe servir para hacer reflexionar a aquellos que todavía dudan de lo que la ciencia viene advirtiendo y que reafirma en este documento respecto a cómo se manifestará, en catástrofes, entre otros hechos, el progresivo aumento de la temperatura media del planeta.

El trabajo científico a cargo de 243 investigadores, que se publica en la antesala de la crucial Conferencia Mundial sobre Cambio Climático de la ONU en Glasgow, no solo despeja cualquier duda respecto a que el calentamiento del planeta es consecuencia de las actividades humanas, sino que advierte sobre la necesidad de actuar sin demora para llegar pronto a la meta de cero emisiones y así evitar escenarios que pongan en riesgo la especie. De ese tamaño es el reto.



Y es que gran parte de los efectos de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, asegura el documento, ya son irreversibles, por lo que el desafío que enfrenta la humanidad es doble: detener cuanto antes el calentamiento y encontrar la manera de adaptarse a una nueva realidad que estará marcada por fenómenos climatológicos extremos como algunos de los que ya se han visto en los últimos años. De ahí que sean tan necesarios los esfuerzos en mitigación y adaptación como los que requiere el tránsito a energías limpias. Esto es especialmente crítico en Colombia, que poco aporta en materia de emisión de gases contaminantes, pero que está entre los más vulnerables del planeta.



Es fundamental insistir en que cualquier cosa que se haga a nivel local y mundial tiene que partir de una certeza: todos, sin excepción, somos vulnerables. De una manera angustiosa, la especie está recibiendo el mensaje de que un modelo de desarrollo que no parta de la base de que existen límites marcados por la vulnerabilidad de los sistemas humanos y la disponibilidad de recursos naturales no solo no es viable sino que terminará por llevar a la humanidad a un doloroso final del que nadie podrá salvarse.

Solo es posible un futuro digno para las próximas generaciones si aceptamos que cuidar al otro es tan importante como cuidarme a mí mismo FACEBOOK

TWITTER

El que estemos ante un desafío que compromete irremediablemente a cada individuo es también una valiosísima oportunidad para, a partir de este hecho, buscar un gran denominador común para toda la especie que harta falta hace en esta época. Y tal denominador tiene que ser el ordenar prioridades. De nuevo, a todo nivel, comenzando por el individual. Transformaciones que necesariamente tienen que pasar por considerar, como nuevo dogma, que todas nuestras acciones y decisiones repercuten en los demás y que solo es posible un futuro digno para las próximas generaciones si aceptamos que cuidar al otro es tan importante como cuidarme a mí mismo.



Los esfuerzos a nivel de la ciencia y la tecnología para que los escenarios apocalípticos dibujados no se concreten son necesarios, pero a sabiendas de que serán inútiles si al mismo tiempo cada ser humano no hace una pausa para revisar cómo es que se está relacionando con los demás, en especial con el planeta y, en últimas, con sí mismo.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com