Año de vacuna y cooperación

No obstante la esperanza que generan las vacunas, sin duda la pandemia marcará la agenda del 2021. Con 84 millones de casos en el mundo y más de 1,8 millones de muertes, siguen las preocupaciones.



Lo cierto es que aunque ya se tienen algunas herramientas para la contención, como las medidas de bioseguridad, el desarrollo acelerado de biológicos para prevenir la transmisión e, incluso, las señales que dan algunos medicamentos para tratar la infección, la dinámica del nuevo coronavirus en el año que comienza continúa siendo un misterio. Y todo porque el acontecer del virus depende de muchísimos factores.

Para empezar, hay que tener en cuenta tanto las asimetrías existentes en el planeta desde el plano socioeconómico, y que condicionan el acceso a los insumos desarrollados por la ciencia, como las posibilidades de los países para garantizar bienestar a sus poblaciones. En este sentido, el mundo les ha concedido a las vacunas el papel de llave mágica que cerrará esta crisis sanitaria. Sin embargo, la esencia de una pandemia no está definida solo por la posibilidad de contagiar a todos los habitantes del globo, sino que, para terminarla, es necesario que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceder a las armas para combatirla. Basta ver que la Organización Mundial de la Salud reconoce que los países pobres difícilmente podrán adquirir biológicos tan sofisticados como costosos y mientras existan grupos de población con la potencialidad de no ser inmunizados de manera artificial, la emergencia no habrá terminado.



De hecho, es clave recordarlo: se requiere que entre el 60 y el 80 por ciento de la población sea inmune al covid-19 para frenar la propagación. Y, aunque las vacunas que hoy se presentan tienen una eficacia del 80 por ciento o más, se necesita que el 100 por ciento de las personas se vacunen para alcanzar estos niveles de inmunidad, lo cual de por sí resulta imposible por esta vía, dadas las limitaciones económicas de tantas regiones.



Y si bien algunos expertos le apuestan a que tales limitaciones se compensen con inmunizaciones naturales adquiridas tras la infección, esta es una opción riesgosa por las muertes que traería.



Entonces, el mundo tiene que enfrentar la pandemia en un contexto de cooperación y multilateralidad, en procura de compensar las inequidades que afectan inevitablemente a todos. Por más que las vacunas puedan resolver problemas, no son el fin definitivo de esta etapa de la historia. Sin fatalismos, hay que estar preparados y buscar alternativas audaces para afrontar futuros escenarios similares. Porque se debe reconocer que, con excepciones, hasta ahora la pandemia se ha manejado con carácter local en cada país y en un contexto marcado por la competencia entre Estados, lo contrario de lo ideal. Esta crisis necesita que todos se pongan de acuerdo y se fijen objetivos globales para no seguir repitiendo errores.



Por el lado colombiano, las cosas pintan un poco mejor, a pesar de los repuntes de casos y muertes de las últimas semanas. Esto obedece a que la descentralización de las medidas les ha permitido a las autoridades regionales y locales echar mano de ellas de acuerdo con la situación en sus jurisdicciones. Tareas difíciles, en vista del agotamiento y la desesperanza que despiertan las restricciones en pleno periodo de vacaciones.



Por otro lado, la presentación de un plan específico de vacunación y la compra ya de vacunas para 29 millones de colombianos –en un horizonte de al menos 35 millones– despejan un horizonte en el cual solo resta que los cronogramas se cumplan, a la par que el control convencional de la pandemia continúe para evitar desbordes que lamentar.

Pero no todo es pandemia. Justo es decir que este proceso desnudó algunas falencias del sistema de salud que requieren pronta intervención y frenó procesos necesarios para garantizarle a toda la población el derecho fundamental a la salud. Sigue siendo urgente equilibrar los componentes de promoción y prevención de un sistema centrado en la curación de la enfermedad. De igual forma, urge destrabar el Acuerdo de Punto Final para atenuar las abultadas deudas de la red hospitalaria, lo mismo que la depuración de las EPS y la consolidación de una política clara de recursos humanos que dignifique el quehacer de los trabajadores de la salud, cuyas fragilidades desnudó el covid-19. Tampoco se puede dejar de lado la necesaria estructuración de planes integrales de salud mental y de gestión del riesgo.



En síntesis, el abordaje indeclinable de la pandemia en este 2021 debe servir para taponar las grietas de un sector que tiene bases para ser mejor, ahora que el país se enfrasca en debates para reformarlo. Los puntos están ahí; la experiencia, también. Solo falta sacar del camino los intereses indebidos que siempre se atraviesan.



