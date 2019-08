Animales con derechos

En lo único en lo que, sin lugar a dudas, están de acuerdo todos los involucrados en el debate sobre el alcance de los derechos de los animales es en el hito que constituye la audiencia programada por la Corte Constitucional para el próximo jueves.

Un reportaje de este diario publicado el domingo con motivo de la situación legal del oso Chucho dio buena cuenta de lo complejo de esta polémica fascinante que se adentra en terrenos novedosos y apela a herramientas y conceptos en la vanguardia de la biología y el derecho.



De entrada, sobre la mesa, hay muchas preguntas cuyas respuestas requieren una discusión informada y serena, lejos de los fanatismos que impiden escuchar al otro: ¿los animales son objeto o sujeto de derechos? Si a los de los zoológicos se les reconocen derechos y los mecanismos para garantizarlos, ¿qué puede ocurrir con aquellos destinados al consumo humano?



No solo es dónde estará mejor Chucho, en qué condiciones, si en semicautiverio o en zoológico... Es una discusión que en últimas apunta a un asunto muy en boga en tiempos recientes –y en cierto sentido, muy urgente–, como es la redefinición de lo humano. Pensar de otra manera los demás seres vivos con los que compartimos el planeta implica repensarnos como especie.



Y esto es lo que, por ahora, hay que destacar. Que ya se estén dando, y en instancias como la Corte Constitucional, este tipo de debates, impensables hace apenas una década. Y debe entenderse: es normal que cambios de este calado generen fuertes resistencias que dan pie a posiciones antagónicas; el reto es apelar a la deliberación y la sensatez para evitar caer en el pantano de la intolerancia y las ciegas militancias.



Lo claro es que detrás del campo de debate está una tendencia irreversible que apunta a una nueva manera de entender nuestro lugar en el universo, en el que ya no somos el centro y los demás seres vivos ya no están a nuestro servicio. Enhorabuena.