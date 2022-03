Anhelo de cambio

Pocas veces una asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol había generado tanto revuelo en la víspera como ha ocurrido con la que tendrá lugar hoy. En principio podría decirse que es un ente de índole privada y sus decisiones deberían ser del interés tan solo de quienes tienen algún vínculo, seguramente comercial o laboral, con la entidad. Pero es claro que aquí estamos en un terreno particular, difícil de replicar en cualquier otra esfera. Y es el de un negocio privado, como hoy lo es el balompié, pero que es también un poderoso fenómeno cultural y social cuyas raíces se prolongan hasta la esfera pública y emocional de la sociedad.



Una esfera pública en la que cada vez es más robusto el clamor por valores como la transparencia, la integridad y la equidad de género, por solo mencionar tres. Anhelos que tocan por igual a lo público que a lo privado. Una ciudadanía que desde diferentes orillas y tribunas ha mostrado un comprensible hastío con una manera de gerenciar el fútbol que da cuenta de unos valores y visiones del mundo que hoy son más un lastre que una virtud. Desde no rendir cuentas e ignorar las críticas hasta las salidas en falso con posturas abiertamente misóginas como las de algunos de sus dirigentes.

El ambiente no es el mejor. La sombra de escándalos de corrupción como el que tiene a su expresidente Luis Bedoya rindiendo cuentas ante la justicia de Estados Unidos por sobornos en la adjudicación de contratos, o el que terminó en una millonaria multa a la Federación y a los integrantes de su comité ejecutivo impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, por haber revendido boletas del partido de Colombia vs. Brasil en la eliminatoria para Rusia 2018. No sobra mencionar el bochornoso escándalo en los últimos minutos del partido entre Lanceros y Unión Magdalena del año pasado, que motivó hasta una investigación de la Fiscalía General de la Nación. Esto en lo administrativo. En lo deportivo, el mal desempeño de la Selección Colombia, al borde de ser eliminada de la Copa del Mundo de Catar, se suma al pobre papel que han tenido las demás selecciones en los últimos años a nivel suramericano, bajo rendimiento en competencias internacionales que también –con contadas excepciones y la mayoría, vaya paradoja, provenientes del marginado y maltratado fútbol femenino– ha sido la constante entre los clubes.



A pesar del contexto, todo apunta, como lo describió un reciente artículo de este diario, a que quienes hoy tienen las riendas de este deporte no están dispuestos a enviar un mensaje claro de cambio, ni siquiera un gesto de humildad que facilite algo de autocrítica. Al querer reelegir a cinco de los actuales integrantes del comité ejecutivo, se ve difícil un giro hacia una mayor transparencia e integridad acordes con las sensibilidades de estos tiempos.



Darle la espalda a esta realidad no es una buena idea. No se trata de que la actual dirigencia haga tábula rasa y abandone el barco. Bastaría con dar señales de que son receptivos a las demandas que hoy llegan desde las gradas. Menos soberbia y más disposición a escuchar es lo indicado. Tender puentes, antes que empeñarse tercamente en hacer más altos los muros.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com