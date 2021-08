Alivio a los afganos

Poco después de que se conocieron las estremecedoras imágenes de miles de ciudadanos afganos intentando huir de su patria, se supo que Colombia albergará, de manera transitoria, a una cantidad aún por determinar de refugiados de ese país.

Ante la necesidad de Estados Unidos de darles refugio a miles de afganos y afganas que colaboraron con la nación del norte mientras esta tuvo presencia militar allí, Washington se vio obligado a recurrir a doce países aliados. Lo hizo con el fin de que en estos Estados pudieran permanecer quienes hoy huyen del régimen talibán mientras se concreta su proceso de inmigración a Estados Unidos.



La canciller Marta Lucía Ramírez dio a conocer el lunes algunos aspectos de esta operación humanitaria. Explicó que estas personas, que en su país corrían serio riesgo por haber colaborado con las tropas occidentales, se alojarán en hoteles, principalmente de Bogotá; que estarán temporalmente en Colombia y que todos los gastos serán asumidos por el Gobierno de Estados Unidos. Es bueno aclarar este aspecto, pues, de lo contrario, se estaría abonando el terreno para lecturas tendenciosas del gesto, que definitivamente no vienen al caso.



Hay que ser claros en que se trata de un hecho positivo el que Colombia pueda entrar a hacer parte de este despliegue. Y no solo por el aspecto evidente de que se les está dando socorro a unas personas que viven el infierno de tener que abandonar su territorio en medio de la incertidumbre total sobre su futuro. También por lo loable y significativo que resulta que un país que por décadas vio cómo miles de sus habitantes tenían que huir en situación muy similar a la de los afganos, con destino, sobre todo, a países vecinos, hoy pueda desempeñar el rol de nación receptora.

Es bueno que la reticencia del país a albergar migrantes comience a cambiar. Lo visto en los últimos tiempos así

Ya lo viene haciendo con los ciudadanos venezolanos, a quienes ha acogido de una manera que el mundo ha coincidido en calificar de ejemplar, en particular en lo concerniente al Estatuto Temporal de Protección. En un contexto diferente, pero que tiene en común el sentido humanitario, ahora lo hace con los afganos. Colombia, como bien lo han registrado los historiadores, no se ha caracterizado a lo largo de su historia por acoger foráneos, con las excepciones de rigor. Es bueno que esto comience a cambiar, y lo visto en los últimos tiempos así lo confirma.



Este hecho también es relevante en términos de los nuevos aires que han de correr en la relación binacional, reforzando la condición de aliado cercano que el país ha tenido con Washington de tiempo atrás y mostrando que dicho estatus no solo tiene connotaciones militares o de seguridad nacional.



Dicho lo anterior, no sobra recordar que este gesto se produce en un contexto de pandemia, por lo que hay que tener claro y darle el realce que la situación obliga al rol de las autoridades sanitarias en el despliegue que se hará para acoger a los provenientes del país asiático.



Es de esperarse que quienes aterricen en Colombia en tan angustiante situación no solo encuentren todos los medios físicos y logísticos. También, una nación que, con una actitud hospitalaria, tratará de aliviar en algo el dolor de tener que dejar todo atrás.

