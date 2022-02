Alcaldes, al tablero

La última semana se conocieron los resultados de la más reciente encuesta de percepción ciudadana que lleva a cabo la Red de Ciudades Cómo Vamos (RCCV), que reúne a 21 conglomerados urbanos del país. Se trata de un estudio que mide el sentir de la gente con respecto a los temas de mayor preocupación y la atención de los gobiernos a cada uno de ellos. Si hubiera que resumir los puntos coincidentes de cada muestra, indudablemente el pesimismo, la inseguridad, la movilidad y el desempleo son los ‘dolores’ que hoy reflejan los ciudadanos en sus entornos.

Cabe señalar que las administraciones evaluadas completan dos años de gestión, es decir, no han conocido tregua desde el inicio de la pandemia de covid-19. Esto obligó a muchos a replantear sus planes de desarrollo, sus estrategias y a priorizar el gasto público. Varios proyectos tuvieron que aplazarse, en no pocas ocasiones se debió acudir al apoyo del Ejecutivo y a buscar nuevas fuentes de financiación. Ahora, cuando la reactivación es una realidad y las ciudades experimentan un nuevo dinamismo, las cosas tienden a mejorar.



Sin embargo, aún hay grandes desafíos. Y estos quedan en evidencia después de analizar las encuestas. Preocupa, por ejemplo, que, en promedio, apenas el 18,6 % sea optimista sobre el futuro de sus ciudades, mientras un 63,1% percibe que las cosas van por mal camino. En Bogotá, Quibdó y Buenaventura, esta percepción es más dramática: menos del 10 % cree que las cosas van bien, mientras en Medellín el mismo indicador cayó de 68 a 45 %. En contraste, el 51,8 % de las personas consultadas se sienten orgullosas de su ciudad y un 42 % está satisfecho de vivir en ellas. Y aunque apenas un 26 % manifestó una mejora de su situación económica, el 61,3 % no se considera pobre, en tanto que un 38,7 % piensa lo contrario. El 71 % de las personas ya cuentan con la dosis completa de vacunación contra el covid, cifra que en Bogotá llega al 80 %. En general, la gente está satisfecha con el servicio de salud y educación, así como con los servicios públicos.



En donde sí se advierte un desencanto total es en el tema de seguridad. Este es, sin duda, el dolor de cabeza de los habitantes tanto en las capitales grandes como en las pequeñas. El 88 % de los bogotanos y el 82 % de los caleños se sienten inseguros en la ciudad, mientras, en promedio, solo el 11,2 % se siente seguro, una caída de más de nueve puntos respecto a la última medición. Llama la atención el caso de Medellín, en donde hay un incremento exponencial de la extorsión, en particular en la comuna nororiental, donde el 11 % respondió haber sido víctima de este delito. En total, el 7 % de los habitantes de la ciudad dijeron haber sido víctimas de extorsión en el último año y un 72 % de ellos reconocieron haber pagado a los delincuentes. Según Medellín Cómo Vamos, el 20 % del comercio en la capital antioqueña está a merced de los extorsionistas.



No son, pues, tiempos fáciles para las administraciones locales. A la crisis social desatada por la pandemia se le suman la crisis fiscal en muchas de ellas y el deterioro de la imagen de sus gobernantes, cuya gestión es calificada como ‘buena’ por un lánguido 19,6 %, en promedio. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recibió una aprobación del 14,9 %; el de Medellín, Daniel Quintero, de 33 %; el de Cali, Jorge Iván Ospina, de 14 %, mientras que la gestión del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, es buena para el 30,6 % de sus ciudadanos.

Si estos dos años han estado consagrados a hacerle frente a la pandemia, el tramo que les queda a los alcaldes será igual de retador. Pero es posible darles la vuelta a estos guarismos si se atiende lo que la ciudadanía reclama. Combatir la criminalidad, en especial el hurto y el homicidio, impactaría el ánimo y la confianza ciudadana. Pero ello también depende de atacar causas estructurales como el desempleo, la desigualdad e inequidad que hoy carcomen a la mayoría de las capitales del país.



El otro frente clave es la generación de puestos de trabajo. Si bien varias ciudades se han ido recuperando, más del 50 % de la gente dice que esta debe ser una de las prioridades de los alcaldes este año. Quienes mayoritariamente piensan así son los jóvenes y las mujeres, los más golpeados por la pandemia. Y por último está el tema de la movilidad. Sin una mejora de la calidad del transporte público y una mejor infraestructura, las ciudades seguirán viéndose afectadas en su calidad de vida. Cali, Medellín y Bogotá están entre las más congestionadas del mundo. Y eso golpea su productividad.



Estos resultados deben ser vistos con sentido constructivo, pues se trata de alertas que mandan los ciudadanos. Hay desgaste institucional, desconfianza en los gobiernos y en la justicia. Pero también sobresale un activo que los alcaldes no deben ignorar si quieren enderezar el rumbo: el orgullo que siente la gente por sus ciudades y la convicción de que son lugares ideales para vivir. Y eso no es poco cosa.



EDITORIAL

