De las múltiples definiciones que tiene la palabra albergar, sin duda la que la define como dar cobijo temporal en la propia casa es la más elocuente. Porque lleva consigo la impronta de la solidaridad sin esperar nada a cambio. Pero albergar es también resguardar y proteger, algo que en las actuales circunstancias resulta perentorio.

De allí también se deriva la palabra albergue, que es el sitio donde se protege al otro por un tiempo. Con la crisis humanitaria que dejan las guerras y las catástrofes, la expresión ha adquirido un significado mayor porque también es mayor el esfuerzo que se hace para atender a las víctimas. Y eso es exactamente lo que se ha puesto de relieve hoy en el caso particular de Bogotá, donde la Administración ha destinado cinco lugares de la ciudad para que sirvan de albergue a los más vulnerables al coronavirus.



Hablamos de habitantes sin techo, adultos abandonados, población migrante y personas que han sido desalojadas de sus lugares de arriendo.



La noticia, que ha caído como un bálsamo para ellos, ha significado una tragedia para los vecinos de estos lugares –a cargo del IDRD, Integración Social, el Instituto Distrital de Riesgos y la Cruz Roja–, que sienten preocupación por la llegada de tales personas. Alegan, entre otras cosas, que podrían perder la seguridad y tranquilidad de sus barrios, además de que puedan representar un riesgo por la pandemia. Todas razones válidas en el contexto que estamos viviendo, pero infundadas de cara a las autoridades.



Para que la estrategia funcione y se pueda atender a esta población, es menester que la Alcaldía y sus entidades expliquen muy bien las reglas de juego y garanticen la convivencia en estos lugares. Es claro que los allí acogidos no representan peligro alguno y merecen toda la solidaridad posible.



Para volver al comienzo de estas líneas, no debemos olvidar que en circunstancias como las que nos agobian, la propia ciudad se convierte en el hogar de todos.



EDITORIAL