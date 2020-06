Ajustar y seguir

Conocido en su integridad el fallo de la Corte Constitucional que definió el alcance de las sanciones de tránsito que se imponían a través de medios tecnológicos –fotomultas–, las administraciones locales debieron proceder a la suspensión de estas. A juicio del tribunal, la forma como se venían aplicando los comparendos vulneraba derechos de las personas al no ser notificadas debidamente.

En el caso particular de Bogotá, donde de tiempo atrás venían funcionando las llamadas cámaras salvavidas, para controlar el exceso de velocidad, las multas tenían como base de sustento la matrícula del vehículo, suficiente para imponer el castigo. Pero para la Corte es perentorio que se identifique plenamente a la persona para hacer efectiva la sanción, de lo contrario se estaría configurando una injusticia con el propietario del vehículo, en quien recaería, por acción solidaria, el comparendo.



Cabe aclarar que el pronunciamiento de la Corte no es patente de corso para dejar de aplicar la ley. Es más: avala los medios electrónicos, con tal de que se identifique al infractor.



Aunque esto puede representar un golpe para las autoridades y la reducción de incidentes viales, las ciudades que vienen aplicando fotomultas no deben bajar la guardia. Lo que corresponde ahora es adecuar la estrategia para que sea el conductor responsable el amonestado.



Ahora bien, así como el fallo invoca la defensa de derechos de aquellos afectados sin haber cometido una infracción, también es cierto que muchos otros interpretan esto como un triunfo que les evita seguir expuestos a controles que son necesarios. Por eso insistimos en la urgencia de ajustar las normas para que las cámaras salvavidas cumplan su objetivo esencial: la protección de la integridad de todos los actores de la vía. El dato de que estos aparatos contribuyeron a salvar un 30 % de vidas en el primer trimestre de este año en Bogotá indica que las cámaras son necesarias.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com