Los episodios de violencia protagonizados por grupos de hinchas han sido desde hace algún tiempo pan de cada día en la agenda informativa del país. Desafortunadamente.

Aun así, en un contexto en el cual son tan frecuentes las imágenes de agresiones y vandalismo causadas por estas barras, ha despertado natural conmoción el video grabado el sábado pasado en Santa Marta por un ciudadano y que registra la agresión brutal de un grupo de hombres hinchas de Millonarios a Maryuris Correa, quien se encontraba en absoluto estado de indefensión.



Los bárbaros le propinaron una puñalada en una pierna, además de numerosos golpes en la cabeza y las costillas. Una escena espeluznante que, una vez más, nos pone ante el reto de explicar cómo en torno a un espectáculo deportivo que por décadas fue sinónimo de unión, encuentro y esparcimiento saludable surgió este fenómeno de grupos de personas mucho más cercanos al crimen organizado que a la cultura futbolera. De eso, hoy no cabe duda.

Quienes usan el fútbol como excusa para delinquir y dar rienda suelta a impulsos así de violentos no son hinchas, no sobra reiterarlo. Algo tan cierto como que son minoría y son muchos más, incluso entre el barrismo organizado, quienes solo son movidos por la buena energía del deporte rey, que para millones en Colombia y todo el planeta sigue siendo lo más importante de las cosas menos importantes, tal y como lo describió en su momento Jorge Valdano.



De vuelta a este episodio que ha conmocionado el país, hay que abrir el debate sobre los factores que contribuyen a que exista entre estas personas esa predisposición a recurrir a tal grado de violencia, un nivel de agresividad en el que no existe ni un mínimo de empatía. Y esto es muy preocupante.



Un ejercicio inaplazable que debe apuntar a las causas estructurales de un fenómeno que sigue creciendo y tiene en jaque a las autoridades de buena parte de los centros urbanos del país. Pero, al tiempo que se buscan soluciones a largo plazo, hay que ser enfáticos en que la justicia y las autoridades deben actuar de manera firme, eficaz y ejemplarizante contra quienes incurren en conductas como las de los protagonistas de este ruin ataque.



Eso sí, es a las instituciones a las que les corresponde actuar, y con apego a la ley. Hacemos este énfasis para referirnos a las muy desafortunadas declaraciones de la presidenta de la Asamblea del Magdalena, Claudia Patricia Aarón, en las que apela a la ley del talión –ojo por ojo, diente por diente– como camino para afrontar este tipo de situaciones. Desde su cuenta en la red social Twitter, invitó a “partirles la cabeza” a los agresores, consigna en la cual se ha mantenido no obstante el obvio rechazo que ha generado. Y es que lo peor que se puede hacer ante expresiones tan violentas es fomentar desde un cargo tan relevante como el de Aarón actitudes que solo servirán para crear una brutal espiral de violencia, venganza y resentimiento. Puede que no esté claro a estas alturas cómo abordar de forma integral este problema, pero sí lo está qué es lo que no se debe hacer, y la postura de Aarón se ubica ahí.



