Adopta una librería

El país está lleno en estos momentos de negocios tambaleantes. Pero quizás uno de los que más están en vilo –al menos uno de los más nobles– sean las librerías. No es fácil, ni siquiera en circunstancias normales, llevar a los lectores y a los no lectores a las librerías: aquí en Colombia la lectura sigue siendo una oportunidad que tienen muy pocos desde los días de la infancia y más colombianos de los que podría imaginarse temen entrar a esos lugares, pues presumen que serán tildados de ignorantes por sus gustos o por sus supuestos vacíos culturales. No es fácil pagar los arriendos, sobrevivir a los robos, mantener al día las estanterías de una librería.

Desde que empezó la cuarentena fue claro que lo que se les venía encima a los libreros, y en general al mundo de los libros, era un viacrucis cuesta arriba. A finales de marzo los llamados independientes, es decir, “pequeñas editoriales y pequeñas librerías” de Colombia, se lanzaron a inventarse una conmovedora y efectiva campaña de redes sociales llamada ‘Apoyo Mutuo’ en la que apelaron a los lectores “para superar este difícil momento” por medio de compras anticipadas. Ahora ha sido la Cámara Colombiana del Libro, preparada, dicho sea de paso, para montar en los próximos días una FILBo en línea, la que ha invitado a los lectores a participar en un par de iniciativas que pueden significar un alivio: #AdoptaUnaLibrería y #CompraEnLibrerías.



Se trata de una importante campaña de ‘crowdfunding’, o sea, de donaciones de la ciudadanía a través de los medios electrónicos, que puede encontrarse en la página web de la Cámara Colombiana del Libro, pero sobre todo de un llamado urgente, desde el noble mundo de las letras, a no olvidarse de aquellos lugares que dan vida a los barrios, que funcionan como consultorios en los que se formulan libros como remedios para cada necesidad, que han dado a la cultura figuras principales, transformadoras, entrañables que merecen el concurso de los lectores en las buenas y en las malas.



EDITORIAL

