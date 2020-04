Adopción en cuarentena

Por estos días ha salido a la luz el drama terrible que están viviendo varias familias extranjeras que se encontraban llevando a cabo procesos de adopción aquí en Colombia, pero, sobre todo, el drama desolador que están padeciendo cerca de 25 menores de edad “de difícil adoptabilidad” que ya habían dado con sus nuevos padres –están soportando lo que para ellos es un nuevo abandono– tanto por el cierre de los juzgados como por la suspensión de términos judiciales que llevó a cabo en días pasados el Consejo Superior de la Judicatura. Todo esto ha sucedido, por supuesto, en el contexto de la pandemia.

Pero si uno fuera caso por caso, familia extranjera por familia extranjera, niño por niño, no solo entendería las dimensiones de cada una de esas tremendas pesadillas, sino que pronto se pondría del lado de la tutela que acaba de interponer el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en contra del Consejo Superior, la Cancillería y la Registraduría por la vulneración de los derechos de los menores: la gente de la cadena de la adopción, un proceso engorroso acá en Colombia que no obstante a esta hora es la gran esperanza de más de 10.000 niños, tendría que estar toda del lado de las soluciones, y aun más, en estos días difíciles.



Jueces que aplazan las decisiones, defensores que se niegan a entregar a los niños, oficinas cerradas en el peor de los momentos, certificados que no sirven para mucho: nada de esto puede seguir siendo así cuando se está poniendo en juego la poca estabilidad de un niño que ha estado esperando a sus padres o que incluso ha llegado a pasar tiempo e integrarse con ellos. Estos procesos judiciales sí que tienen que seguir, sí que tienen que estar entre las excepciones. Cada caso es diferente, pero todos tienen en común familias pacientes e idóneas que han dado con hijos que no tienen por qué perder –ni siquiera en plena pandemia: todavía menos– el derecho a tener una familia.



EDITORIAL