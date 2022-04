Adiós cercano

El tapabocas empieza a desaparecer incluso en los lugares cerrados, como parte de un proceso que, por las bajas cifras de enfermos graves y muertos por covid-19, marca, para algunos, el fin de la crisis sanitaria más importante del siglo. Este se convirtió en una ‘prenda’ de vestir en todo el planeta, por lo que desprenderse de ella no es –como se cree– tarea fácil. Hoy existen argumentos técnicos a favor y en contra de levantar su uso como exigencia.

En algunos lugares de EE. UU. fue necesaria una orden judicial para revocar la orden nacional que exigía su uso en aviones y otros medios de transporte público, así como en aeropuertos y estaciones de buses, por considerar que algunas dependencias sanitarias federales habían excedido su autoridad, a lo cual se opusieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que no justificaron esta decisión al considerarla inconveniente, dado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no ha declarado el fin de la pandemia. Por su parte, en España, desde ayer se eliminó el uso de tapabocas en espacios interiores, salvo en algunos sitios de riesgo, en una acción marcada por la senda que ya recorren otros países de Europa.



En Colombia, este debate empieza a darse en un contexto en el que ya no se usa en las calles de la mitad de los municipios del país debido a los niveles de vacunación. Todo esto mientras los conteos diarios del covid-19 muestran los números más bajos en los últimos dos años, lo que podría reforzarse con procesos pedagógicos para que la presencia o no del tapabocas esté definida por el sentido común individual basado en el aprendizaje obtenido durante esta contingencia.



En otras palabras, que cada quien defina el riesgo que representa o al que se enfrenta, y si lo usa o no, en un marco de responsabilidad social colectiva que en esencia será otro aporte a la anhelada reactivación por la cual transita el país en la antesala de que se venza el último plazo de la emergencia sanitaria.

EDITORIAL

