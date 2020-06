Adaptarse al comercio

Uno de los pilares de la actual etapa en la estrategia para enfrentar la pandemia de covid-19 es el retorno, gradual y bajo autorizaciones locales, del sector comercio y, en particular, de los centros comerciales. La reapertura de estos complejos escenarios es, sin duda, una parte integral dentro del camino que las ciudades colombianas deben tomar para adaptarse a la vida bajo tiempos de pandemia.

Luego de haber tocado fondo en abril, la economía inicia apenas un largo, tortuoso y probablemente lento proceso de recuperación en el que el Estado, las empresas y los hogares deben contribuir de manera activa. El primer paso es, precisamente, que la reactivación sectorial pase de las autorizaciones legales y los protocolos sanitarios al repunte en las ventas y en la actividad comercial.



Al igual que otros sectores de la producción, el comercio y los centros comerciales deben asumir con la mayor rigurosidad los protocolos sanitarios, las medidas de verificación de aforo, control de la temperatura, los puntos de desinfección y limpieza. Las autoridades locales tienen la responsabilidad del monitoreo y la vigilancia para el cumplimiento estricto de estas normas.



Tras casi 80 días de aislamiento preventivo, los colombianos están regresando a una gama cada vez más amplia de actividades económicas. Esto exige que el Gobierno Nacional y los mandatarios regionales realicen todos los esfuerzos requeridos a fin de que los ciudadanos tengan la confianza necesaria para retornar a las calles y a los comercios.

Se trata de integrar a las actividades comerciales,

con salud y prudencia, dentro de la adaptación a la vida

bajo el virus. FACEBOOK

TWITTER

En Medellín, por ejemplo, los centros comerciales están operando desde la semana pasada, mientras que en Barranquilla, 31 de los 53 complejos reabrieron sus puertas a partir del domingo pasado. En Cali, unos 17 centros comerciales deben estar ya de regreso a sus operaciones, mientras que el plan piloto en Bogotá ha autorizado solo cuatro de unos 69 con áreas superiores a 5.000 metros cuadrados. Se espera que en los próximos días el Distrito Capital dé vía libre a los restantes centros para que se integren a la reactivación del comercio capitalino.



La reapertura de las grandes superficies no será una salvación automática ante los preocupantes números que está registrando el sector comercio a nivel nacional. Pero sí constituye un valioso paso adelante en la adaptación social y económica bajo la pandemia. Por ejemplo, mientras las salas de cine están cerradas, en el parqueadero del centro comercial Unicentro, uno de los complejos pioneros del país, dentro de pocos días empezará a funcionar un autocine.



Para avanzar en esta necesaria reactivación económica no basta con la implementación de los protocolos sanitarios de las autoridades, sino que los ciudadanos deben vencer ese normal temor a retornar a sus actividades.



No se trata de replicar las multitudes que inundaban los centros comerciales de las ciudades los fines de semana. Tampoco, de desconocer que, con el regreso de tantos sectores, hay que extremar el autocuidado y la responsabilidad individual de protegerse. Se trata de integrar el comercio, con salud y prudencia, dentro de la vida bajo la pandemia.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com