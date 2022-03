Acoso en universidades

No solo en los colegios el acoso sexual es una realidad de la que hay que hablar. En la educación superior también ha estado presente, dejando una estela de dolor. Incontables heridas que siguen abiertas.

El informe del centro de estudios Dejusticia sobre este asunto tiene que preocupar, pues muestra un avance muy lento en la senda de los cambios, que son urgentes, si se quiere no solo garantizar que las universidades sean espacios seguros sino también de justicia para quienes ya han sido víctimas.



Preocupa saber que entre 2012 y 2020 se hayan conocido 83 casos de acoso sexual –¿cuántos, por cierto, seguirán bajo un manto de silencio?– y que de estos solo ocho terminaron en sanciones. Es inaceptable que de las 44 instituciones incluidas en el informe, 28 – más de la mitad– hoy no cuenten con ningún protocolo para abordar el tema. Y hay que tomar nota de una integrante del colectivo No Es Normal cuando afirma que “en la vida práctica no hay nada, no hay rechazo institucional”. Reclamo oportuno que coincide con tantas voces de víctimas que se han sentido vulneradas cuando han intentado denunciar el acoso ante las directivas de sus centros educativos. Aquí, como en otras tantas instituciones, la preocupación por evitar el escándalo, por salvaguardar el prestigio le pavimenta el camino al silencio que revictimiza.



Una postura que en estos tiempos, por fortuna, ya no es aceptable. Gracias al coraje de quienes luchan para que el acoso sexual en las aulas deje de ser tabú y se tomen decisiones que lo erradiquen, algo se ha avanzado. Pero, como lo muestra el informe, falta todavía. Es urgente que en todas las universidades quienes denuncian sientan que es auténtica la voluntad de escuchar y actuar. Que se conformen instancias con participación real de los y las estudiantes. Y que en los casos que así lo ameriten, las autoridades procedan contra los responsables. Que quede muy claro que tapar y negar ya no es una opción.

