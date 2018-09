Acabar con la tuberculosis

Ya es hora de que las autoridades sanitarias –en todo el mundo– acepten, sin eufemismos, que los publicitados avances que muestran en la lucha contra la tuberculosis (TBC) no han sido suficientes y tienen que reforzar o redefinir los planes para enfrentarla.

Y no es para menos si se tiene en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este mal dejó en el planeta –solo el año pasado– 1,6 millones de muertos y 10 millones de nuevos enfermos, cuando su condición permite prevenirlo, tratarlo y curarlo a través de rigurosas medidas de salud pública.



La preocupación no es en vano, porque la TBC llegó ya a instalarse como una de las diez principales causas de muerte y la única enfermedad de alta letalidad con un único agente infeccioso por encima del VIH/sida, sobre todo en los sitios más pobres. Con el agravante de que el 23 por ciento de la población mundial (1.700 millones de personas) portan el bacilo infeccioso en forma latente y, por lo tanto, el riesgo de desarrollar la enfermedad se activa en cualquier momento de su vida.

Tiene que ser tarea de todos, de la mano de las autoridades sanitarias, que deben desplegar más acciones y emitir menos discursos. FACEBOOK

Y si bien la carga de este mal ha disminuido globalmente en todas las regiones, ello no tranquiliza a nadie porque los mayores avances han ocurrido en Europa, mientras que los lugares más afectados muestran en muchos casos alarmantes retrocesos. Esto sin contar que la resistencia a los medicamentos desarrollada por el bacilo tuberculoso ya tiene ribetes de crisis sanitaria mundial, al evidenciarse que cada año, medio millón de personas se enfrentan a un tipo de tuberculosis resistente a los fármacos de primera línea contra esta infección.



Por los lados de Colombia, no sobra decir que los 14.480 reportados el año pasado no pueden ser presentados con mucho optimismo porque, desde siempre, son conocidas las falencias del sistema de salud en asuntos de prevención y la presencia perenne de determinantes socioeconómicos relacionados con carencias, marginalidad e inequidad que le brindan cobijo a la TBC en ciertas regiones del país, en especial entre la población mayor de 65 años.



La amenaza es tan seria que el miércoles pasado, en el seno de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se llevó a cabo la primera reunión de alto nivel, que busca convocar a todas las naciones para enfrentar colectivamente el flagelo. Bajo el título ‘Unidos para poner fin a la tuberculosis: una respuesta mundial urgente a una epidemia’, los países miembros se comprometen a reducir las muertes por este mal en un 90 por ciento, antes del 2030.



La iniciativa busca además dar tratamiento a 40 millones de afectados y ofrecer curas preventivas a otros 30 millones, movilizar anualmente 13.000 millones de dólares hasta el año 2022 para la implementación y 2.000 millones para investigación en el mismo periodo, todo en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en una estrategia sin precedentes para acabar con una enfermedad.



Tan clara es la meta que no permite excusas para evadir la participación. Acabar con la TBC tiene que ser tarea de todos, de la mano de las autoridades sanitarias, que deben desplegar más acciones y emitir menos discursos.



editorial@eltiempo.com