Abusos que quiebran

La razón de ser de un sistema sanitario es garantizar el bienestar integral de toda la población, soportado en el pilar ineludible de mantener la salud y tratar la enfermedad equilibradamente, todo con el rigor de la evidencia y la responsabilidad de un Estado.

Por ese camino está aprendiendo a transitar Colombia, hoy con una atención de los enfermos que se desborda frente a las tareas de prevenir y promocionar la salud. Y, aunque esto no está del todo mal, lo que sí merece atención es la inconveniente medicalización, en la que la gente solo se siente atendida si recibió algún remedio.



Es oportuno entonces cuestionar los abusos a la hora de dispensar los fármacos en un modelo en el cual pareciera que los límites no existen.



Para la muestra está la radiografía presentada hace pocos días por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), a partir del análisis de las prescripciones hechas el año pasado en el país de elementos no cubiertos por el sistema (no PBS) a través de la plataforma Mipres. Este rubro, que configura los llamados recobros que a la larga todos pagamos, bordea los 3,13 billones de pesos anuales, en una tendencia creciente que de no controlarse, amenazaría con quebrar las finanzas del sector.

Sin dejar de insistir en que hay gente que requiere de manera prioritaria algunos de estos servicios, resulta inexplicable que los primeros productos más recobrados representen elementos que no curan, ni salvan vidas ni aportan en la mejora directa del grueso de los pacientes. Si fueran productos realmente vitales, deberían entrar de inmediato al llamado plan de beneficios, sin excusas.



Encontrar que por encima de medicamentos necesarios para manejar el cáncer, enfermedades degenerativas y de alto costo –que también se pagan por esta cuenta– se recobran las lágrimas artificiales, los suplementos nutricionales de dudosa efectividad y algunos moduladores neurológicos recetados como panacea, así como los pañales en cantidades exageradas para una sola persona y transporte que no es de ambulancia, merece, mínimo, una revisión de todos los actores del sistema.



No han sido escasos los debates que durante un cuarto de siglo se han dado para ampliar las coberturas y definir beneficios. Y si bien hay que aceptar que es un tiempo corto para sacar conclusiones, no lo es para dejar de ajustar cargas y reorientar rumbos a favor de todos.



Aquí no hay nadie exento de responsabilidades: los médicos, que están en mora de demostrar que la autonomía que tanto reclaman está emparejada ineludiblemente con la autorregulación; los jueces, que, amparando el valioso recurso de tutela, fallan muchas veces sin soportes técnicos; los pacientes, que aprovechan las grietas para abusar; los hospitales, que en ocasiones son inductores de demanda; las EPS, que se tornan ciegas al saber que todo será cubierto, y los entes de control, que son laxos. Todos, sin excepción, deben levantar la cabeza ante esta situación.



La salud es un derecho fundamental que hasta en el gasto más pequeño exige control para que se haga realidad.



