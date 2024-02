Absurda novela

La turbulenta historia de la licitación para elegir quien provea los pasaportes del país acaba de tener un capítulo que desconcierta, al tiempo que preocupa.

Como es bien conocido, en el segundo intento por adjudicar este contrato que tiene un valor de 599.651’582.571 pesos –luego de que el primer proceso se canceló y fue necesario entregarle, de forma directa, a la firma Thomas Greg uno para que supliera la demanda mientras se resolvía el asunto–, esta misma firma fue la ganadora. La decisión fue fuertemente rechazada por el propio presidente Gustavo Petro, quien procedió, en medio de muy duros calificativos –incluso el de “traidor”–, a declarar insubsistente al funcionario responsable, el secretario de la Cancillería, José Antonio Salazar.

Toda esta compleja historia deja un muy mal sabor. Incluye los capítulos anteriores, con situaciones que todavía están por aclarar del todo e involucran al hijo del suspendido canciller Álvaro Leyva. Hay que recordar que este funcionario se opuso a la decisión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de conciliar con la firma, luego de que esta decidió demandar alegando perjuicios por la primera cancelación.

Y no solo se trata de cumplir las normas. También de acogerse a unas formas mínimas. Si el Ejecutivo no estaba de acuerdo con lo que venía ocurriendo, existían medidas e instancias adecuadas, muy distintas a los vituperios y señalamientos a los que terminó recurriendo el primer mandatario en contra del ahora declarado insubsistente Salazar. Y de esta manera se envía a la ciudadanía un mensaje cargado de contradicciones e incluso torpezas, que confunden y generan confusión con respecto a cómo se está gestionando lo público que no es conveniente y que bien podría evitarse.

Dicho de otra forma, el Presidente puede estar o no de acuerdo con lo que hace un funcionario, y tiene la potestad de separarlo del cargo si lo considera necesario, pero lo ideal sería hacerlo acudiendo a la mesura y la prudencia, no reaccionando en caliente en una red social. Así termina convirtiendo un tema jurídico en un asunto de honor.

Es de esperarse que de este caso se extraigan lecciones con miras al futuro. Por lo pronto asoma una nueva, ¿y costosa?, disputa a la luz del comunicado del canciller (e), Luis Gilberto Murillo, en el que aporta argumentos para dejar sin validez la adjudicación. Un enredo así no debería repetirse. No solo por los términos usados y la manera como se desarrolló, sino también por todas las preguntas que siguen sin resolverse. Les corresponderá a los organismos de control y a la propia justicia aclarar cada duda para bien del país y del mismo Gobierno. No se puede pasar por alto que, además de todas las aristas, está la de que este es un asunto de seguridad nacional vinculado a la garantía de identificación internacional de los colombianos. El país no debería estar viviendo esta novela a causa de un trámite administrativo que en el pasado fue rutinario. Bastaba ceñirse a los cánones. Lo cierto es que, lamentablemente, tras lo vivido esta semana, es difícil pensar que este será el último capítulo de esta absurda novela.

