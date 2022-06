Aborto y reversa

Una gran parte de Estados Unidos está en shock. La otra, de celebración. La muy polémica decisión de la Corte Suprema de reversar el derecho al aborto y de dejar la decisión en manos de los legisladores de cada estado amplifica una discusión sobre la que no se ha logrado poner de acuerdo la sociedad de este país –ni la de muchos otros– y anticipa una batalla legal de gran calado, porque lo que está en juego es una de las grandes conquistas de las mujeres en el siglo XX.

Rara vez, según profesores de derecho, la Corte había ido contra su propia jurisprudencia, salvo para establecer o restituir algún derecho, pero no para abolirlo, lo que ha llevado a miles a las calles a protestar contra una regresión a posturas de hace 49 años sobre los derechos individuales.



El argumento principal de la mayoría conservadora del tribunal, que impuso su decisión 6-3, es que “la Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos lo protege implícitamente”, en palabras del juez Samuel Alito.



Esto implica automáticamente la revocatoria de la sentencia Roe vs. Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho de las estadounidenses a abortar, y otras. En concreto, el fallo del Supremo no prohíbe en sí mismo la interrupción del embarazo, sino que deja en manos de cada estado la potestad de legislar sobre ello o prohibirlo. De inmediato, nueve estados prohibieron los abortos y unos 17 más lo harán en los próximos días, según denunciaron organizaciones que defienden los derechos reproductivos de las mujeres.

La decisión se torna más inquietante aún si se proyecta que el argumento, no obstante referirse exclusivamente al amparo legal de la interrupción del embarazo, puede abrir las puertas a la revocatoria de otros derechos consagrados a la privacidad como el del matrimonio homosexual o la anticoncepción.



Dicho esto, debe quedar claro que el gran responsable de este cambio de posición respecto a los derechos de las mujeres de decidir sobre su cuerpo tiene nombre y apellido: Donald Trump. El magnate logró, cuando apenas era candidato a la presidencia, el apoyo de la derecha religiosa, que por demás lo detestaba, al prometerle que si llegaba a la Casa Blanca cambiaría el signo del Supremo. Su intención y las vacantes por muerte le dieron la oportunidad inédita de ubicar tres jueces conservadores que marcan el enorme giro que hoy sacude al llamado ‘país de las libertades’.



Históricamente, la democracia y las instituciones del modelo estadounidense han sido faro e inspiración, pero rara vez, como ahora con el aborto, se habían puesto en contravía de las tendencias liberales que han llegado a otros países como Colombia. Y como sucede cuando se pierde un derecho, las principales perjudicadas serán las mujeres pobres y de minorías, como las latinas o las afros, que tendrán que poner su salud en riesgo en operaciones clandestinas, muchas veces con consecuencias fatales, o que tendrán dificultades para viajar a estados donde sí se respeten los derechos sobre sus cuerpos. La de la Corte Suprema de EE. UU. es una decisión que tendrá grandes repercusiones. Una de ellas es que se vienen nuevas e inciertas batallas de carácter jurídico y político en el terreno de las libertades.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com