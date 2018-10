Aborto: palos de ciego

Aunque las cifras son inciertas, porque es difícil cuantificar eventos de este tipo, cada año se realizan en Colombia, según voces expertas, al menos 350.000 abortos ilegales y en condiciones que ponen en riesgo el bienestar y la vida de las madres. Sin embargo, el del aborto clandestino no ha merecido la atención de ninguna autoridad.

Esta es una realidad silenciosa y ocurre, vergonzosamente, a la vista de todos.

Aunque muchos conocen las zonas y los sitios donde se practican estos procedimientos disfrazados de exámenes y atenciones obstétricas o prenatales, no hay control alguno. En cualquier parte del mundo, este problema ameritaría un debate profundo a todo nivel, empezando por las autoridades sanitarias, el Legislativo y hasta las mismas cortes, con el objetivo de proteger la población de un riesgo latente.



La del aborto es una discusión recurrente que requiere soluciones de fondo, al tenor de la autodeterminación de las personas y, por encima de todo, del amparo de derechos constitucionales que parecen desbordar las instituciones encargadas de garantizarlos.

Hay mucho en juego. Empezando por la vida y el bienestar de las mujeres que hoy no tienen acceso

Hay que recordar que en el año 2006, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia en tres casos específicos: riesgo para la salud física o mental de la madre, malformación del feto incompatible con la vida y por violaciones. Esto, para muchos, fue un paso clave hacia las soluciones definitivas.



Y, justo cuando se buscaba ampliar la norma para quebrar las cifras de vergüenza del aborto ilegal, aparece un nuevo debate que apunta a ponerle límites a lo aceptado por el alto tribunal. En esencia, una ponencia de la magistrada Cristina Pardo pretende que la Corte Constitucional limite el tiempo para acceder a cualquiera de las tres causales legalmente amparadas. De aprobarse, ningún aborto en Colombia podría realizarse después de las 24 semanas de gestación.



La sentencia sería un contrasentido y un freno a estas opciones si se tiene en cuenta que, según la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una ONG que ha acompañado a casi un millón de personas que tuvieron barreras para el aborto legal, el 87 por ciento de los casos se encontraban en el segundo trimestre de embarazo. Lo que negaría, de tajo, la premisa de que un embarazo en condiciones adversas afecta de manera grave e irreversible la salud física y mental de una madre.



Hay mucho en juego en esta controversia. Empezando por la vida y el bienestar de las mujeres que hoy no tienen acceso a la interrupción legal del embarazo, no obstante esgrimir alguna de las tres causales, lo cual se empeoraría si la ponencia es aprobada. También se llevaría de frente a los miles de mujeres que –por causas que merecen el análisis que todos niegan– toman el atajo de un aborto clandestino. El país necesita discusiones modernas que armonicen con la realidad, y ello comprende todas las medidas de prevención de los embarazos no deseados –incluidos los mediados por la violencia–.



La sociedad debe tomar conciencia de que a este delicado asunto no se le puede seguir dando la espalda. El sistema de salud debe garantizar el acceso sin restricciones en los casos establecidos. Ese es el verdadero debate, lo demás son palos de ciego.



