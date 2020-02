Abandono y miseria

Las inconcebibles muertes de cinco niños en el Chocó por causas ligadas exclusivamente al abandono y la pobreza, todas en su extensión prevenibles, desnudan nuevamente la situación que atraviesan comunidades enteras en algunas regiones y que, de manera vergonzosa, solo se ponen en evidencia cuando existen estos desenlaces fatales.

Saber que entre los meses de diciembre y enero cinco menores del municipio de Bajo Baudó, específicamente en el sitio denominado Buenavista, pertenecientes a la comunidad embera wounaan, no sobrevivieron a diarreas e infecciones respiratorias, fortalecidas por la desnutrición, demuestra una vez más que los reiterados anuncios de protección integral de la niñez infortunadamente se quedan en el papel.



Porque después de 57 años de que esta comunidad de 305 familias y 1.567 personas se estableció en este sitio, el Estado, con todas sus medidas, apenas hizo presencia –en cabeza del ministro de Salud– después de que líderes de la comunidad denunciaron los decesos.



Y es que no deja de llamar la atención que las secretarías de Salud, que son directamente responsables, reconozcan que por muchos factores nunca habían llegado hasta allí, aunque ocasionalmente un operador privado, dependiente del centro de salud de Pizarro, tiene contacto con estas personas.

Es tan precaria la vida de estos colombianos que a la zona solo se puede acceder en lancha, tras un viaje que hasta la cabecera de Pizarro tarda más de siete horas. Y a ello se suma la carencia completa de teléfono, señal de radio y mucho menos de internet.

Por si fuera poco, en la zona hay un puesto de salud en malas condiciones y sin dotación, además de una ausencia de agua potable. La que consumen los habitantes se obtiene del río, sin ningún tipo de tratamiento. Sin contar que la gente no tiene cultivos ni gallinas, ni que sus habitantes dicen vivir solamente de la caza, cada vez más escasa.



Y, aunque esta podría ser la radiografía de cientos de lugares en el país en los cuales todas las condiciones adversas se ensañan con la población infantil, esto no es excusa para que la falta de presencia del Estado se tenga que contar en años de vida saludables perdidos y en muertos, sobre los que se refrendan promesas que casi nunca se cumplen.



Bien por la presencia del Ministerio de Salud, que no solo se hizo cargo de la problemática de manera directa, sino que asumió con los pobladores una serie de compromisos que exigen ser vigilados. Pero esto es solamente un asomo de la trama transectorial que debe llegar a esos lugares con soluciones reales a largo plazo.

¿Dónde quedan la educación, nutrición, dotación de servicios básicos y, por encima de todo, la consolidación de un proyecto de futuro para estas poblaciones que, lamentablemente, solo se tornan visibles cuando ocurren estas tragedias?

Estos inocultables signos de inequidad obligan a que el cierre de brechas deje de ser un planteamiento retórico. Las muertes evitables de niños en el país no pueden continuar como parte del paisaje.



