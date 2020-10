Abandono animal

Las mascotas y animales de compañía no han escapado a la tragedia que deja el coronavirus hace ya seis meses. De hecho, a comienzos de esta, el propio Ministerio de Salud tuvo que hacer un llamado para que no se abandonara a estos amigos de la familia ante la falsa creencia de que eran portadores del virus, noticia que ha sido desmentida decenas de veces.

El abandono de perros y gatos, principalmente, representa una de las formas de maltrato más crueles. La gente que actúa de esta manera suele decir que lo hace porque no tiene cómo seguirlos manteniendo o porque a causa del encierro no soporta tenerlos cerca. Según el Instituto de Protección Animal de Bogotá, más de 200 mascotas han sido dejadas a su suerte durante la crisis sanitaria.



Pero el caso más grave lo denunció hace una semana el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Según él, en el departamento 12.430 mascotas fueron desamparadas en carreteras, parajes y calles de los municipios. Una cifra aterradora, si tenemos en cuenta que los animales no solo no tienen la culpa de nuestras acciones ni saben de pandemias, sino que, por el contrario, se vuelven compañeros fieles en momentos adversos.



El récord de los municipios con más casos de este tipo también asombra: Soacha (1.200 mascotas), Sesquilé (600), Simijaca (200), Tena (200), La Mesa (147), Tocancipá (115). Por eso, García ha emprendido una campaña para evitar más orfandad animal e impulsa una jornada de adopción.



Pero las mascotas no solo han sido vejadas de esta forma, sino que han sufrido el rigor de acontecimientos recientes en Bogotá. Durante las protestas, varios perros que acompañaban a la policía en sus CAI terminaron quemados o perdidos en las revueltas.



Abandonar a una mascota que en otro momento nos hizo pasar momentos de alegría es un acto cruel e inhumano que debe ser repudiado, y recuperarlas o adoptarlas, una acción que nos haría mejores personas.



EDITORIAL

