A vencer las dificultades

El comienzo hoy del último año del gobierno de Iván Duque es un buen momento para mirar hacia adelante con la atención puesta en los principales desafíos que enfrentará el Ejecutivo en los doce meses venideros. Sin olvidar que durante gran parte de su período presidencial ha tenido que encarar un virus letal que pudo truncar su plan de gobierno inicial.

Son muchas y muy complejas las tareas pendientes en terrenos como la seguridad, las relaciones internacionales y el medioambiente, por solo citar tres. Pero es difícil desplazar del primer lugar de las prioridades la atención de la pandemia y todos los retos que de esta han derivado desde marzo de 2020. Íntimamente ligadas a este tópico están la vacunación y la reactivación de la economía. Será también decisivo, de cara al futuro del país, que se concreten los llamados hechos desde varias orillas, comenzando por el Presidente, para desactivar discursos de odio que amenazan con enrarecer hasta niveles insoportables el debate electoral que se avecina. El trámite que se les dé a las demandas sociales que han sido expresadas en las calles, siempre dentro de la institucionalidad, tiene que servir en este propósito.



Por lo pronto, es claro que hoy por hoy el mayor desafío para el país es alcanzar una nueva y anhelada normalidad. En este sentido hay que ver con optimismo, y sin perder el polo a tierra, que los principales indicadores económicos muestran que, pese a todo –paros, cierres, picos y restricciones–, Colombia viene recuperándose del desplome histórico del 2020 a todo nivel. Sin embargo, aún falta trecho para que la recuperación cobije todo lo perdido. Y esto marca uno de los mayores retos del Gobierno en su recta final.



Sin ignorar lastres como el de los pronunciamientos recientes de las calificadoras de riesgo, un viento a favor comienza a sentirse. Las perspectivas señalan un crecimiento del PIB para este año de entre el 6 y el 7 por ciento. Es un ambiente favorable en el que mucho tiene que ver el constatar que la vacunación alcanzó ya una velocidad de crucero óptima que alimenta esperanzas.



Para que este pronóstico se consolide, el Gobierno tiene en el futuro inmediato el desafío de lograr la aprobación de la reforma tributaria. El país necesita hoy asegurar no solo la continuidad de los recursos sociales que la iniciativa garantiza, sino enviar el mensaje claro de estabilidad fiscal que se espera en el contexto internacional y en los mercados, sobre todo. La reforma es vital también para preservar el empleo, frente particularmente crítico que obliga a concentrar esfuerzos y voluntades. Ya se han recuperado alrededor de 2,3 millones de puestos de trabajo tras la hecatombe del año pasado, pero aún falta trecho para poder hablar de un panorama tranquilizador.



Es vital, pues, garantizar –hasta donde sea posible– que la reactivación económica no encontrará súbitas e inesperadas dificultades. De cara a la realidad del covid-19 y sus variantes, y a la luz también de la demostrada eficacia de las vacunas, el Gobierno ha de examinar los criterios que en el pasado condujeron a medidas fuertemente restrictivas de la movilidad y, por ende, de la actividad económica.

El mayor desafío para el país es el de conseguir regresar a un estado

de cosas que permita trazar un futuro a partir de un presente no determinado por la excepcionalidad FACEBOOK

TWITTER

Y es que el camino hacia una nueva normalidad depende de cómo logren acompasarse la reactivación y la vacunación, especialmente, reiteramos, ante el manto de incertidumbre que suponen las nuevas variantes; entre ellas, la denominada delta, cuya presencia en Colombia se confirmó esta semana y que ha llevado a que la misma Organización Mundial de la Salud replantee los hitos de la inmunidad colectiva en los países. Hoy, todo apunta a que un 85 por ciento de la población debe estar inmunizada si se quiere alcanzar la inmunidad de rebaño.



Aquí urge adecuar los componentes de pago por el proceso de inmunización. Si bien se estructuraron unas estrategias y se definieron herramientas para este plan, diseñado y financiado por el Gobierno Nacional, con el fin de pagarles a tiempo a quienes han desempeñado tan crucial tarea, por diferentes y engorrosas trabas logísticas esto no ha sido posible.



Sería imperdonable que por culpa de la burocracia se pusiera en riesgo el mayor esfuerzo que ha emprendido esta nación en tiempos recientes. Y es que hoy se puede decir que salir del atolladero de la pandemia, por las vías mencionadas, se ha convertido en un propósito nacional. La idea es que sea el primero de muchos. El detonante de un círculo virtuoso.



El panorama de este último año del presidente Duque no es fácil, más con un proceso electoral al frente. Pero el momento exige el concurso de todos, apostarle a vencer dificultades, porque todos vamos en la misma nave. Sin perder la capacidad crítica, se necesita aunar esfuerzos para superar, sobre todo, los oleajes de la pandemia, que no han dejado de llevarse vidas.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com