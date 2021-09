¡A pedalear!

La fiebre por la bicicleta sigue en aumento. Al ímpetu que traía de tiempo atrás se ha sumado, curiosamente, la pandemia, que llevó a que muchos desempolvaran sus vehículos de dos ruedas y redescubrieran el placer de pedalear por la ciudad, la ciclovía, hacia el trabajo o el estudio. Pero hay también un inusitado interés por ir más allá de las fronteras urbanas, como sucede con Bogotá y sus alrededores.

El encanto de los municipios vecinos, los recorridos que se han diseñado, los combos que han contribuido a la masificación de esta actividad y un apoyo decidido de las autoridades departamentales y municipales han convertido los paseos por la Sabana en todo un plan de fin de semana. La tropa de ciclistas que se advierten, de todas las edades, es impresionante.



Ante esta realidad, ha hecho bien la Rap-e Región Central en dar vida a un circuito de 300 kilómetros para que aficionados y no aficionados puedan recorrerlos a sus anchas, en plan turístico o deportivo, con amigos o con la familia.



Los tramos que forman parte de esta estrategia incluyen 15 municipios (Choachí, La Calera, Zipaquirá, Tabio, Tenjo, Madrid, Chía, Pasquilla, entre otros) y dos localidades de Bogotá: Ciudad Bolívar y Usme. Pero además, los ciclistas pueden disfrutar de decenas de atractivos turísticos, gastronomía, arte y cultura que ofrecen tales lugares. Este tipo de alternativas, aparte de promover una práctica sana, de congregar a decenas de aficionados en torno a una actividad ancestral en la región, se convierten en un incentivo para la anhelada reactivación que tanto claman las economías locales.



Dicho todo esto, no sobra recordar el cuidado que se debe tener en la vía. Los incidentes y las fatalidades también están a la orden del día; por tanto, no está de más hacer un llamado a la prudencia, la tolerancia y el respeto por quienes comparten el mismo espacio y son más vulnerables, para que el paseo no se convierta en tragedia.

EDITORIAL