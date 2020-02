A estirar la plata

En un detallado informe de ProBogotá acerca del estado de las finanzas de la capital, vuelve a señalarse el buen desempeño fiscal que presenta la ciudad. Esto quiere decir que sucesivos gobiernos han sido prudentes en el gasto de recursos, en el pago de sus compromisos y en el manejo ortodoxo de su deuda. También habla bien de la diligencia con que se ha actuado para mantener actualizada la base catastral de más de 2 millones de predios, garantizando así un flujo de recursos que representan el 36,2 % del recaudo tributario anual. Las otras fuentes son el impuesto de industria y comercio (ICA), con un 42,5 % de recaudo en 2019, y otros ingresos (21,2 %). Por transferencias, el monto es del 17,2 %.

Sumados todos estos recursos, los ingresos percibidos por el Distrito llegaron a cerca de 20 billones de pesos el año pasado. Casi cuatro veces el presupuesto anual de Medellín. Ese buen desempeño fiscal, que debe abonárseles también a los contribuyentes y empresarios, es el que hoy pone a Bogotá como la mejor en esta materia, por encima del promedio nacional. Según ProBogotá, esto obedece a una destacada labor de planificación del manejo presupuestal, en la cual se definen las proyecciones de ingresos y gastos. Una mejora que ya completa dos décadas, y sería deseable que así se mantuviera.



Ahora bien, ese excelente comportamiento está directamente ligado a los desafíos que enfrenta la ciudad. Sin un manejo sano de sus recursos, existen pocas probabilidades de que Bogotá hubiera alcanzado los indicadores sociales que muestra hoy, incluyendo reducción de la pobreza y una cobertura de más del 90 por ciento en servicios básicos.

Pero cuidado: los recursos no son infinitos, y los compromisos que se han venido adquiriendo obligan al gobierno distrital a mirar en perspectiva un panorama no alejado de nubarrones. Bogotá ha entrado en una dinámica de gastos en infraestructura que sin duda son necesarios, pero que comprometen sus finanzas. En la última década, las obligaciones han aumentado en un 60,3 %, particularmente en los últimos dos años, cuando buena parte de los dineros han ido al sistema de transporte masivo TransMilenio ($ 3,5 billones), Fondos de Desarrollo Local (2,6 billones) y metro (2,6 billones). Y ya hay 10 billones de pesos comprometidos en vigencias futuras que se deben ir cancelando.



Si bien lo anterior muestra una dinámica en inversiones que han permitido que Bogotá no se estanque, también lo es que las fuentes para sustentar estos proyectos han sido básicamente las mismas. Y es ahí donde ProBogotá advierte que están los retos. Seguir dependiendo de esas fuentes fijas y estables, con los desafíos que se avecinan –más metro, trenes, crecimiento poblacional, servicios, migraciones, cambio climático, etc.–, hace necesario que la ciudad piense en generar nuevos ingresos. Se han propuesto peajes internos, cobros por congestión, ampliar la base gravable, vender activos y demás, debates que no son nuevos y no están en la actual agenda de gobierno, pero que hay que ir explorando antes de que se nos venga encima la megaciudad que proyecta Naciones Unidas o, peor aún, un escenario adverso como una recesión, y coja a la ciudad mal estacionada.



